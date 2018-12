Kia zeigt auf der Consumer Electronics Show (CES, 8. bis 11. Januar 2019 in Las Vegas) zukunftsweisendes Fahrzeuginterieur. Das sogenannte interaktive Konzept „Space of Emotive Driving“ ist für die Zeit gedacht, wenn autonomes Fahren zum Alltag gehört. Laut den Kia-Entwicklern sei es dann an der Zeit, das Fahrerlebnis zu intensivieren.

Dafür hat Kia zusammen mit der „Affective Computing“-Gruppe des Media LAB des Massachusetts Institute of Technology (MIT) eine Technologie entwickelt, die sich „Real-time Emotion Adaptive Driving“ nennt. Das System erkennt Bio-Signale und zieht daraus auf der Basis künstlicher Intelligenz (KI) Rückschlüsse auf die Gefühlslage des Fahrers. Dementsprechend erfolgt die Gestaltung des Innenraums – so soll eine aufmunternde Umgebung zu einem freudigeren Fahrerlebnis führen.

Albert Biermann, Präsident und Entwicklungs-Chef bei Kia Motors und früher Entwicklungs-Chef bei BMW M, lobt die „wortlose Kommunikation“ zwischen Fahrzeug und Fahrer. Biermann, der auch den sportlichen i30 N von Kias Mutter Hyundai entwickelt hat, sieht die Zeit für eine Kombination aus moderner Fahrzeugtechnologie und emotionaler Intelligenz gekommen.

BMW X7 für 2019 Siebensitzer-SUV mit allem

Fahrzeuginnenräume, die sich mannigfaltig an die Bedürfnisse des Fahrers anpassen lassen, gibt es schon seit längerem – beispielsweise bei Audi, BMW und Mercedes. Art und Laustärke der Musik, Farbe, Helligkeit und Verteilung der Innenraumbeleuchtung mit Ambiente-Licht, Temperatur und Stärke des Luftstroms sowie eine Beduftung und Ionisierung der Luft sind bereits weitgehend automatisiert möglich. Eine komplett automatische Steuerung auf der Grundlage von Emotionserkennung wäre aber neu.