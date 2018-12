Fahrerlose Shuttles, die mit Elektroantrieb nahezu geräuschlos durch die Innenstädte surren, Güter und Personen transportieren und nahtlos mit ihrem Umfeld vernetzt sind, gehört die Zukunft. Allein in Europa, den USA und China werden schon 2020 rund eine Million dieser speziell konzipierten Fahrzeuge verkauft werden – vielfach mit Elektroantrieb. Im Jahr 2025 soll die Nachfrage bereits bei 2,5 Millionen liegen, prognostiziert die Unternehmensberatung Roland Berger.

Wie solche Shuttles aussehen könnten, zeigt Bosch mit einem Konzeptfahrzeug auf der CES 2019 in Las Vegas. Der Fokus von Bosch liegt dabei auf den Komponenten und Systemen für die Automatisierung, Vernetzung und Elektrifizierung. Auch an den für den Betrieb notwendigen Mobilitätsdiensten arbeitet Bosch.

Rinspeed Microsnap Transportlösung für die letzte Meile

Shuttle kümmert sich um sich selbst

Gebucht werden sollen die Shuttles per Smartphone. Wird das Shuttle mit anderen Mitfahrern geteilt, so soll auch eine Sitzplatzreservierung möglich sein. Ein sogenannter Convenience-Charging-Service überwacht dem Stromverbrauch an Bord und taktet den nächsten Ladevorgang in die Nutzung ein.

Damit die Fahrt reibungslos und völlig autonom abläuft, sind unter anderem Radar-, Video- und Ultraschallsensoren, Bremsregelsysteme und elektrische Servolenkungen für die Automatisierung integriert.

Der Innenraum des Bosch-Shuttles ist für vier Personen konzipiert. Für maximale Beinfreiheit und Komfort sitzen sich die Passagiere gegenüber. Das Infotainment übernehmen Bildschirme, die entweder jeder Fahrgast für sich oder mehrere Passagiere gemeinsam nutzen. Eine WLAN-Anbindung ist obligatorisch. Dazu gibt es jede Menge Info-Dienste und ein universelles e-Payment-System. Die Bordsensoren überwachen auch den Zustand des Shuttles (Sauberkeit, Funktion) und melden auch vergessene Gegenstände an die Nutzer.