Daimler und BMW betreiben mit Park Now ein Joint Venture, das beim Finden und Bezahlen von Parkplätzen helfen soll. Der Parkdienst kann freie Parklücken finden und ermöglicht es, Parkhäuser zu nutzen, ohne ein Ticket zu ziehen – bezahlt wird bargeldlos und automatisiert. Laut Park Now macht die Suche nach Parkplätzen 30 Prozent des innerstädtischen Verkehrs aus. Diesen Suchverkehr soll der Dienstleister reduzieren helfen.

5 Firmen mit 1.000 Mitarbeitern

Park Now hat nach eigenen Angaben 30 Millionen Kunden in 1.100 Städten und wir gemeinsam mit Charge Now von Jörg Reimann und Thomas Menzel geführt. BMW und Daimler investieren außer in Park Now und Charge Now in die Joint Ventures Reach Now, Free Now und Share Now. Weltweit sollen in den fünf Joint-Ventures bis zu 1.000 Menschen arbeiten. BMW und Daimler sprechen von 60 Millionen Kunden weltweit.