Volvo und Uber Autonomer XC90 serienreif

2016 haben beide Unternehmen ihre Zusammenarbeit begonnen, im Juni 2019 stellen sie nun mit dem Volvo XC90 ist das erste serienreife Modell vor, das in Kombination mit dem autonomen Uber Fahrsystem vollkommen selbstständig unterwegs sein kann. Damit erreicht die strategische Zusammenarbeit zwischen beiden Unternehmen die nächste Stufe.

Volvo und Uber präsentieren selbstfahrendes Auto

2:06 Min.

Der Volvo XC90 als Basisfahrzeug verfügt bereits über die wichtigsten Sicherheitsfunktionen, an die Uber sein Selbstfahrsystem adaptieren konnte. Mit der Technik können die selbstfahrenden Fahrzeuge künftig im Uber Netzwerk eingesetzt werden, das sich in eine autonome Mitfahrzentrale wandelt. Zu den wichtigsten Merkmalen des serienreifen, autonom fahrenden Modells gehören mehrere Back-up-Systeme für Lenkung und Bremsen sowie für die Batterieleistung. Sollte eines der Primärsysteme aus irgendeinem Grund ausfallen, greifen die Back-up-Systeme sofort ein und bringen das Fahrzeug sicher zum Stillstand. Darüber hinaus sind eine Vielzahl an Sensoren auf dem Dach sowie im Fahrzeug verbaut, die gemeinsam mit der Uber Technik ein sicheres Fahren und Manövrieren auch in der Stadt ermöglichen.

Sicherheitsfahrer bleibt an Bord

Auch im serienreifen Entwicklungsstand sind die Uber-Modelle immer noch auf einen „Mission Specialist“ an Bord angewiesen. Diese speziell ausgebildeten Uber-Mitarbeiter bedienen und überwachen derzeit Fahrzeuge in jenen Bereichen, die für autonomes Fahren vorgesehen und geeignet sind.

Volvo selbst will ein ähnliches Basisfahrzeugkonzept für die Einführung seiner eigenen, zukünftig autonom angetriebenen Fahrzeuge Anfang der 2020er Jahre nutzen. Diese Technik, die mit der nächsten Generation von Volvo-Modellen auf Basis der SPA2-Fahrzeugarchitektur eingeführt wird, soll unbeaufsichtigtes autonomes Fahren in klar definierten Bereichen wie Autobahnen und Ringstraßen ermöglichen.