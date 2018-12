Auf der diesjährigen Consumer Electronics Show 2019 in Las Vegas präsentiert Nissan seine technologischen Zukunftsaussichten. Im Fokus steht die neue Technologie-Plattform „See the Invisible“, was auf eine verbesserte Vernetzung der Fahrzeuge untereinander und mit dem Internet schließen lässt. Gleichzeitig zeigen die Japaner in der Stadt der Sünden zum ersten Mal auf amerikanischen Boden den Rennwagen Leaf Nismo RC. Neben dem Elektro-Renner mit Allradantrieb steht das Konzeptauto des Crossover-Elektroautos IMx Kuro.

Mehr über Nissan