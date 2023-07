Damit das Carbon-Gehäuse die während der Verbrennung auftretende Hitzebelastung aushält, haben die Ingenieure einen Spalt zwischen metallischem Zylinder und dem umgebenden Gehäuse vorgesehen. In diesem Spalt soll permanent Kühlwasser zirkulieren, im technischen Prinzip der nassen Laufbuchsen. Dessen Nachteil, der geschwächten Integrität eines Metallgehäuses, gleicht das Carbon aus. Umgekehrt weist Nissan darauf hin, dass sich das Kohlefasergehäuse nicht so schnell erwärmt, was beim Start des Motors zu einem schnelleren Erreichen der Betriebstemperatur und somit zu einem niedrigeren Verschleiß führt. Gleichzeitig beugt Nissan durch den Wassermantel vor, dass sich das Carbon übermäßig erwärmt, da trotz aller positiven Eigenschaften des Materials, die Temperaturbeständigkeit keine ist. Grob gesagt: ab 150 Grad Celsius wird es Carbon langsam zu warm. Es gibt zwar schon Harze, die 260 Grad Celsius bestehen, einen Motor daraus bauen dürfte jeden Geldbeutel überlasten.

Kolben und Pleuel aus Carbon

Während Nissan in seinem Patent ausschließlich ein Motorgehäuse beschreibt, versuchen sich anderen Unternehmen an Kolben oder Pleuel aus Carbon. So bietet der Rennkomponenten-Spezialist AWA Forged Composites aus dem circa 30 Kilometer südwestlich von L.A. gelegenen Rolling Hills Estates bereits Pleuel und Kolben aus Carbon an. Die Kolben sollen um 40 Prozent leichter als herkömmliche Bauteile sein und wegen ihrer niedrigeren Wärmeleitfähigkeit mehr Wärme im Zylinder halten. Dies soll zu einer effektiveren Verbrennung und somit zu mehr Leistung führen.