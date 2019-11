Multimedia-Reportage So verändern Elektroantriebe unser Leben

Für die Volontäre und Trainees der Motor Presse Stuttgart sind Elektroantriebe längst Alltag. Kaum eine Produktvorstellung, ein Testbericht oder ein Vergleich kommt mehr ohne eine Elektro-Variante aus. Dabei wird klar: Es geht nicht mehr ohne die Stromer. Aber was macht das mit leidenschaftlichen Themen wie Motorsport, Oldtimer, Motorräder und Luftfahrt? Unsere Multimedia-Reportage geht mit Bildern, Videos und Audio-Aufnahmen auf große Spurensuche.

Schnelle Renner und stilsichere Oldtimer

Bei den Automobilen stehen der E-Motorsport und umgerüstete Oldtimer im Vordergrund. So werden beim Rennsport die Fragen aufgeworfen, ob der E-Motorsport bald zum Standard wird, was die Formel E so erfolgreich macht und wie es schon jetzt um Stromer-Serien steht. Dabei kommt beispielsweise HWA-Chef Ulrich Fritz zu Wort, der das Mercedes-Werksteam mitverantwortet. Bei den Oldtimern wird ein buntes Bild der umrüstbaren Autos gezeichnet und ein tiefer Blick in das Icon Derelict Mercury Coupé geworfen. Der dank James Dean (...denn sie wissen nicht, was sie tun) weltbekannte Mercury wird in Los Angeles zu einem wahren E-Kraftprotz umgebaut.

Neugierig? Hier gelangen Sie direkt zur Multimedia-Reportage: