Der neue Pioneer-Receiver passt in den normalen DIN-Schacht und bietet für das Smartphone über eine integrierte robuste Docking-Station. In der lässt sich das Smartphone nicht nur sicher an der Armaturentafel fixieren, sondern auch blitzschnell von der Horizontalen in die Vertikale drehen. Die Vernetzung mit dem Radio erfolgt über eine spezielle, kostenlose Pioneer-App per Bluetooth. Alternativ kann das Telefon auch kabelgebunden angedockt werden.

Apple iPhones können auch direkt mit den vier Tasten am Radio angesteuert werden, Android-Telephone nur über die App. Sprachsteuerung geht immer. Eine intergrierte USB-Buchse dient zur Datenübertragung und als Ladesteckdose. Beim Diebstahlschutz setzt das Pioneer SPH-10BT auf eine abnehmbare Front. Optional lässt sich auch eine Rückfahrkamera einbinden.

Zu den weiteren Features zählen unter anderen ein 13-Band-Equalizer, ein MOSFET-Verstärker mit 4x50 Watt und zwei Vorverstärkerausgänge. Als Menüsprachen werden englisch und russisch angeboten. Im Handel ist das Pioneer SPH-10BT zu Preisen von rund 100 Euro zu haben..