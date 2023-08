Weil die Räder des Porsche 911 der Baureihe 992 ohnehin an einer Doppel-Querlenker-Aufhängung hängen, bliebe der untere Lenker inklusive Spurstange unverändert. Der obere wird dagegen mit einem Aktuator ausgestattet, der dessen Länge in Sekundenbruchteilen verändern kann. Ein ähnliches System kennen wir von Stabilisatoren mit aktiver Wankstabilisierung.

Die Hybridtechnik könnte dem Nachfolger also nicht nur bessere Leistungsdaten bescheren, sondern auch eine aktive Sturzverstellung ermöglichen. Ein solches System an der Hinterachse könnte zudem die Beschleunigungswerte verbessern, wenn es der Sturzverstellung der dynamischen Achslastverteilung – also dem Eintauchen des Hecks im Vollsprint – entgegenwirkt. Denkbar ist auch, dass diese elektronische Sturzverstellung vollautomatisch und auf Grundlage von Sensordaten agiert. Damit könnte sie sich anhand von Telemetriedaten auch auf Streckenprofile anpassen und für jede Kurve die optimale Achsgeometrie einstellen. So oder so hat Porsche mit diesem Patent erneut Möglichkeiten gefunden, das Heckmotor-Prinzip weiter auf die Spitze zu treiben.