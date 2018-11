Das schwedische Unternehmen Semcon stellt die altbekannte Kugelkopfanhängerkupplung in Frage. Warum muss es so kompliziert sein, einen Anhänger anzukuppeln? Warum muss man den Hänger immer noch manuell ankuppeln? Mit dem Automatic Trailer Connection-System (ATC) liefert Semcon jetzt selbst die Alternative. Das ATC-System kuppelt Auto und Hänger völlig automatisch und völlig autonom zusammen. Entwickelt wurde das ATC-System übrigens von einem rein weiblichen Team.

Statt einer Anhängerkupplung verfügt das Fahrzeug am Stoßfänger über einen Anschlusspunkt, über den der Anhänger befestigt und mit Strom versorgt wird. Durch ein mechanisches Verriegelungssystem im Fahrzeug wird der Anhänger zusätzlich gesichert.

Damit die Kommunikation zwischen Fahrzeug und Anhänger funktioniert und eine korrekte Positionierung erfolgen kann, sind beide über WLAN mit der Cloud verbunden. Bei schlechter Verbindung kommt mit Bluetooth ein alternativer Kommunikationskanal zum Einsatz.

Foto: Semcon Das ATC-System im Detail.

Bildschirm zur Kontrolle

Befinden sich Fahrzeug und Anhänger in einem Abstand von ungefähr zwei Metern voneinander, kann der Kupplungsvorgang gestartet werden. Dabei setzt das Fahrzeug autonom in Richtung Anhänger zurück. Der Fahrer kann den gesamten Kopplungsvorgang über das Bild der Rückfahrkamera verfolgen. Auf dem Bildschirm werden unter anderen auch Informationen zu Bremslichtern, Gewicht und Verteilung der Ladung, Parkbremse und Geschwindigkeitsbereichsbegrenzung angezeigt. Das Anhängerstützrad wird über einen Elektromotor automatisch eingeklappt. Dieser E-Motor justiert während des Ankuppelns auch die Höhe der Anhängerdeichsel. Kurvenfahrten werden durch ein Kugelgelenk in der Deichsel ermöglicht.

Eine Fertigung des ATC-Systems ist vom Semcon derzeit nicht vorgesehen, aber wer weiß, vielleicht setzt sich die Idee dennoch durch.