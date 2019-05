Sensorisches Lenkrad von Jaguar Land Rover Wärme zeigt den Weg

Damit verspricht sich das Unternehmen eine Reduzierung der Fahrerablenkung, da der Blick konstant auf der Straße bleiben kann. Insbesondere bei schlechter Sicht soll das System das Unfallrisiko deutlich senken.

Jaguar Land Rover Je nach Navi-Route zeigt das warme Lenkrad an, wohin es geht.

An speziellen Stellen beziehungsweise häufig genutzten Griffzonen des Lenkrads (Zehn vor Drei-Stellung) kann das Volant um bis zu sechs Grad erwärmt oder abgekühlt werden. Über diese Reize erhält der Fahrer in Verbindung mit der eingegebenen Navigationsroute einen Hinweis auf die nächste Richtungsänderung. Geht es zum Beispiel nach einem Kreisverkehr weiter geradeaus, werden beide Seiten erwärmt. Wie warm die Warnungen ausfallen, kann der Fahrer selbst einstellen.

Das sensorische Lenkrad ist in Kooperation mit der Universität in Glasgow entstanden. Deren Studie hat ergeben, dass es Situationen gebe, in denen Warnfunktionen per Vibration als zu aufdringlich empfunden werden. Vibrationen seien eher geeignet auf einen niedrigen Tankfüllstand oder auf Sehenswürdigkeiten hinzuweisen. Außerdem wäre der thermische Reiz bei Unterhaltungen oder Audio-Konsum weniger störend. In welchem Serienmodell das sensorische Lenkrad zum Einsatz kommt, ist noch nicht klar.

Fazit

Schnell ist man geneigt, das System als unsinnig zu bezeichnen. Wie funktioniert das, wenn man nur halblinks abbiegen muss? Oder, wie geht das mit einer Lenkradheizung zusammen? Aber, wenn das System auch nur einen Unfalltoten verhindert, ergibt es einen Sinn. Also, ausprobieren und den Kunden letztendlich entscheiden lassen.