Falschparker werden oftmals mit Parkkrallen an den Rädern festgesetzt. In Amerika gibt es ein System, das dem Fahrer die Sicht nimmt, bis er seine Strafe bezahlt hat.

Wollen Behörden das Auto eines säumigen Zahlers festsetzen, so kommt oft die Parkkralle zum Einsatz. Dabei wird ein Klammer um ein Rad des Fahrzeugs gelegt und abgeschlossen. Damit ist eine Weiterfahrt nicht möglich. Wird die Parkkralle übersehen oder ignoriert, kommt es zu massiven Schäden am Fahrzeug.

Festgesaugt im Sichtfeld

In den USA hat ein Start-Up ein völlig neues „Parkkrallen“-System entwickelt. Barnacle setzt dabei nicht auf eine Radklemme, sondern nimmt dem Autofahrer die Sicht. Barnacle wirkt wie ein aufklappbarer Campingtisch ohne Füße aus extrem schlagzähem Kunststoff. Wird ein Falschparker erwischt, so wird Barnacle einfach aufgeklappt und flächig über das Sichtfeld des Fahrers auf die Windschutzscheibe gelegt. Eine integrierte Unterdruckpumpe pinnt dann zwei große Saugnäpfe auf die Frontscheibe. Barnacle ist dann fixiert und kann auch unter Einsatz von roher Gewalt kaum gelöst werden. Zudem erlaubt das Saugnapfsystem Behörden immer noch, das Fahrzeug bei Bedarf abzuschleppen. Auch Beschädigungen am Fahrzeug sind nahezu ausgeschlossen.

Barnacle Parkkralle für die Windschutzscheibe 2:05 Min.

Freikaufen per App

Loswerden kann der Falschparker Barnacle indem er die aufgedruckte Nummer anruft und jemanden vom Parküberwachungsdienst kontaktiert. Der kommt dann vorbei, kassiert die Strafe und nimmt Barnacle ab. Das kann allerdings dauern. Alternativ kann die Strafe auch direkt über die Barnacle-App oder die Barnacle-Website bezahlt werden. Dann übermittelt das System einen Entriegelungscode und Barnacle kann vom Autofahrer abgenommen werden. Zur Rückgabe stehen in den jeweiligen Parkzonen entsprechende Behälter bereit.

Wer mit Barnacle fährt oder den Immobilizer nicht zurückgibt, hat nicht mit dem integrierten GPS-Tracker gerechnet. Der verfolgt den Flüchtigen auf Schritt und Tritt. Abhauen und die Zeche prellen ist also quasi unmöglich.