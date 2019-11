Ajlani Motors Drakuma Der Drache unter den Hypercars

Wenn wir jetzt sagen „Die Drachen kommen“, wollen wir damit keinesfalls darauf hinweisen, dass man uns von einer neunten Staffel „Game of Thrones“ erzählt hat. Der frisch geschlüpfte Drache den wir meinen, steht auf der Dubai International Motor Show 2019 und nennt sich Drakuma. Dabei handelt es sich um eine Hypercar-Kreation von Ajlani Motors, die weniger an die Fantasy-Welt von George R.R. Martin erinnert, als viel mehr an Playstation und Nintendo.

Auf Investoren-Suche

Ajlani Motors Die Drachen-ähnlichste Figur macht der Drakuma in Grün Metallic.

Fünf Jahre Konzeptionierung, Forschung und Designentwicklung soll das in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Unternehmen in das vorgestellte Auto investiert haben. Mit ihrem Hypercar-Modell gehen die Verantwortlichen jetzt auf Investoren-Fang – ein bekanntes Prinzip aus der Start-Up-Szene. Das von der mystischen Kreatur des Drachens inspirierte Design erinnert tatsächlich so ein bisschen an eine Echse – zumindest in der grün-metallic gefärbten Ausführung. Und Feuer spucken kann das Auto wohl auch, wenn man den computergenerierten Fotos glauben darf.

Erinnern Sie sich noch, als bei der Neuvorstellung von Fahrzeugen mit mehr als 300 PS ein ehrfürchtiges Raunen durch die Menge ging? Wer heutzutage ein Concept-Car vorstellt, dessen PS-Output sich nicht mindestens im unteren vierstelligen Bereich ansiedelt, wird ja schon gar nicht mehr ernst genommen. Ein Lappen-Motor ist also keine Option, deshalb hat sich der Kopf hinter dem Drakuma, Bashar Ajlani, für den Einsatz eines mittig platzierten Twin-Turbo-V8 mit 1.200 PS entschieden. Das sollte reichen, um in der Welt der noch nicht in Serie gebauten Hypercars ernst genommen zu werden.

Umfrage 36 Mal abgestimmt Was glauben Sie? Das Auto schafft es in die Produktion. Den sehen wir niemals in der echten Welt. mehr lesen

Fazit

Die Würze im Einheitsbrei aller Volumenmodelle stammt meistens aus der Feder von Traumtänzern und exzentrischen Designern. Ob so eine Studie nun irgendwann gebaut wird oder nicht – sie macht die automobile Welt auf jeden Fall ein bisschen bunter.