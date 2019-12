Tesla in China Deutlich niedrigere Preise für das Model 3

Von der für das kommende Jahr geplanten Preissenkung um 20 Prozent berichtete zunächst die Nachrichtenagentur Bloomberg und beruft sich dabei auf Informationen von Insidern. Laut der Meldung könne Tesla mehr Teile aus der lokalen Produktion in der Gigafactory in Shanghai verwenden und damit Kosten sparen. So ließen sich im Reich der Mitte auch andere E-Auto-Anbieter unter Druck setzen, zumal der weltgrößte Markt für Elektroautos zuletzt an Schwung verloren hatte.

Ersten Berichten zufolge könnte die Auslieferung des Tesla Model 3 aus der Gigafactory in Shanghai bereits begonnen haben. Laut der Webseite „tesmanian.com“ wurden die ersten chinesische Käufer des E-Autos darüber informiert, dass die Übergabe ihrer Elektroautos unmittelbar bevorsteht.

Die Gigafactory in Shanghai

Im Mai 2018 wurde die chinesische Tochter von Tesla gegründet, bereits im Juli 2018 unterschrieb Tesla-Chef Elon Musk eine Vereinbarung mit der Regionalregierung von Shanghai über den Bau der dritten Gigafactory. Die erste steht im US-Bundesstaat Nevada, in der Gigafactory 2 im US-Bundesstaat New York fertigt die Tesla-Tochter SolarCity Solaranlagen und die Gigafactory 4 wird aller Voraussicht in Brandenburg entstehen.

Am 7. Januar 2019 fand die Grundsteinlegung in Shanghai statt, die Bauarbeiten führt ein staatliches chinesisches Unternehmen durch. Und diese Bauarbeiten schreiteten schnell voran: Wie auf einem Twitter-Bild von Nutzer Vincent vom 8. April 2019 zu sehen warTesla-Fans schwärmten bei Twitter, dass die Produktion in Shanghai schon im Mai losgehen könnte. Da trat selbst der mit Ankündigungen sonst nicht sparsame Tesla-Boss Elon Musk auf die Bremse und twitterte zurück, dass es wohl noch einige Monate dauern wird, bis die Hallen so ausgerüstet sind, dass die Produktion aufgenommen werden kann.

Die chinesische Gigafactory steht auf einem 86,5 Hektar großen Gelände, das Tesla für 50 Jahre gepachtet hat. Im Vertrag zur Überlassung des Grundstücks ist auch geregelt, dass die Bauarbeiten nach 30 Monaten abgeschlossen sein müssen – das wäre Mitte 2021. Die oberirdischen Gebäude dürfen nicht höher als 30 Meter sein.

@vincent13031925 https://pbs.twimg.com/media/D3uLmHKU8AEHsSU.jpg:large Twitter-User Vincent hat ein Bild vom aktuellen Baufortschritt der Tesla-Gigafactory 3 im chinesischen Shanghai gepostet. Die Hallen könnten bereits im Mai 2019 stehen.

Produktion beginnt noch während der Bauphase

Wie auch bei der im Bau befindlichen Gigafactory 1 in Nevada, wird auch das chinesische Werk noch während der Bauarbeiten mit der Produktion beginnen. In der Anfangsphase sollen das Model 3 und das neue Model Y vom Band laufen – und zwar insgesamt 250.000 Exemplare pro Jahr. Später soll der Standort in der Lage sein, bis zu einer halben Millionen Fahrzeuge pro Jahr auszustoßen. Sowohl die Autos als auch die dazugehörigen Batterien entstehen dann in der Gigafactory 3. Shanghai ist für Tesla allerdings kein neuer Standort: Die Amerikaner betreiben dort bereits ein Zentrum für Forschung und Entwicklung.