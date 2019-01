Das Tesla Model3 kostet in Deutschland ab 55.400 Euro. Jetzt gibt es einen Weg, kostenlos an das begehrte Elektroauto heranzukommen. Ausgewiesene Computerkenntnisse wären von Vorteil.

Seit 2007 wird jährlich im Rahmen der Schweizer Sicherheitskonferenz CanSecWest der Computer-Hack-Wettbewerb Pwn2Own ausgetragen. Hier werden die Teilnehmer herausgefordert, technische Geräte und deren Software zu hacken.Die jeweiligen Hersteller profitieren davon, indem Sicherheitslücken aufgedeckt und geschlossen werden können.

Teilnahme am Hacker-Wettbewerb

In diesem Jahr nimmt mit Tesla erstmals ein Automobilhersteller am Wettbewerb teil. Einem Bericht des Onlinemagazins Business Insider zufolge gilt auch hier: Wer den Hack schafft, bekommt das entsprechende Produkt geschenkt. In diesem Fall wäre die Belohnung also ein Tesla Model 3. Die Voraussetzung: die Software des Elektroautos, das in Deutschland als Long-Range-Version aktuell ab 55.400 Euro angeboten wird, muss erobert werden.

Bereits seit dem Jahr 2014 motiviert Tesla Computer-Hacker, Sicherheitslecks in der Fahrzeugsoftware aufzudecken. Für erfolgreiche Hacks werden Belohnungen zwischen 25 US-Dollar und 15.000 US-Dollar ausgelobt, je nach Art und Größe der entdeckten Schwachstelle.

Wie andere Firmen nennt Tesla diese Anstrengungen „Bug Bounty Program“, also die Auslobung eines Kopfgeldes für Fehler und Einfallstore der Computersysteme.

Der Pwn2Own-Wetbewerb hat bereits Spin-Offs. Im Herbst 2018 fand in der japanischen Hauptstadt Tokio die Veranstaltung Pwn2Own Mobile statt, im Rahmen derer es Hackern gelang, die Smartphones Samsung Galaxy S9, iPhone 6 und das Mi6 des chinesischen Herstellers Xiaomi unerlaubt fernzusteuern.

Genau das soll und darf auch mit einem Auto und dessen automatisierten Fahrfunktionen keinesfalls passieren. Die kostenlose Abgabe eines Model 3 ist Tesla diese Gewissheit also wert.