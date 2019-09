Tesla-Patent für Scheibenwischer Wischt mehr und spart Energie

Schon seit über 100 Jahren setzt die Autoindustrie auf Gummilippen, die über die Windschutzscheibe schwenken, um dem Fahrer bei Regen freie Sicht zu ermöglichen. Die Systeme wurden zwar über die Jahre ausgefeilter, das Grundprinzip blieb aber über die Dekaden unverändert.

Lineare Wischbewegung

Tesla hat sich jetzt ein neuartiges, elektromagnetisches System patentieren lassen, das eine größere Wischfläche bietet und zudem – mit Hinblick auf Elektroautos – Energie sparen soll. Im Ruhezustand ist der komplette Scheibenwischer im Bereich unter der vorderen Haube untergebracht, so dass er die Sicht nicht stört, keinen Einfluss auf die Aerodynamik hat und zudem nicht so leicht verschmutzen kann. Das beherrschen aber auch schon andere aktuelle Scheibenwischsysteme. Neu ist allerdings der Ansatz den eigentlichen Wischer nicht mehr in einer Schwenkbewegung, sondern in einer kontinuierlichen linearen Bewegung von links nach rechts über die Scheibe zu führen. Dazu schwenkt der einzelne Wischarm bei Bedarf unter der Haube hervor und wird elektromagnetisch auf einem Schienensystem hin- und her bewegt. Bei optimaler Auslegung kann so quasi die komplette Scheibe gereinigt werden.

Kommen könnte der elektromechanische Scheibenwischer schon am angekündigten Tesla Pickup-Truck. Da das System modular aufgebaut ist, könnte der Wischer eventuell auch als Nachrüstlösung für bestehende Modelle kommen.

Fazit

Zeit wird es, dass sich im Bereich Scheibenwischtechnik etwas tut. So richtig innovativ ist aber auch das Tesla-System nicht.