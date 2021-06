Tesla-Supercharger für alle? Norwegen-Test ab 2022

Elon Musk hat in der Vergangenheit immer wieder betont, dass er das Supercharger-Ladenetz für weitere Nutzer öffnen will. In Norwegen scheint das jetzt 2022 zu klappen.

Im Dezember 2020 hat sich Tesla-Chef Elon Musk auf Twitter zum letzten Mal dazu bekannt, die Supercharger auch für weitere Elektroautos zu öffnen. Im Juni 2021 kam dann noch einmal Bewegung in die Sache, weil Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer in einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung erklärte, dass er die Öffnung der Tesla-Supercharger für alle befürworte. "Ich bin mit Herstellern wie Tesla im direkten Gespräch, um zu erreichen, dass die Bestandsinfrastruktur, zum Beispiel Tesla Supercharger, auch für andere Hersteller geöffnet wird!", so der CSU-Politiker.

Test in Norwegen

Egal wie direkt die Gespräche auch sein mögen, die Öffnung der Supercharger wird nicht über Nacht passieren. Das zeigt eine Meldung des E-Auto-Portals electrek.co, das von einem kleinen Durchbruch in Norwegen berichtet. Dort hat der Verwaltungsrat der Provinz Vestland ganz offensichtlich über Zuschüsse für den Bau von 5 Superchargern beraten und die Leistungen an bestimmte Bedingungen geknüpft. Unter anderem daran, dass die Supercharger bis spätestens Ende 2022 auch von Nicht-Tesla-Fahrern genutzt werden können. Laut dem Protokoll einer Ratssitzung der Vestland fylkeskommune, das electrek.co vorliegt, hat Tesla dies bereits bestätigt.

Tesla Im Februar 2021 hat Tesla eine neue Supercharger-Fabrik in China eröffnet. Der sollen 10.000 Ladesäulen im Jahr gebaut werden.

Kann also ab Ende September 2022 jeder Elektroauto-Fahrer an Tesla-Superchargern laden? Das ist abschließend schwer zu beurteilen, weil Tesla auch auf Nachfrage von auto-motor-und-sport.de bislang keine weiteren Informationen liefern konnte. Denkbar wäre, dass Tesla die Provinz Vestland als Testumgebung für die Freigabe von Superchargern nutzen will. Norwegen ist wegen der extrem hohen Verbreitung von Elektroautos der bevorzugte Testmarkt für diverse Autobauer. Möglich aber auch, dass Tesla die Bedingungen der Provinz Vestland deshalb akzeptiert hat, weil alle Supercharger in Norwegen oder Europa bis Ende September 2022 für Fahrer anderer Marken geöffnet werden.

Wie sollen Nicht-Teslas laden?

Technisch bietet sich Europa für die Freigabe der Supercharger an, weil Tesla in Europa alle Standorte auf den CCS-Stecker-Standard umgerüstet hat und praktisch alle neuen Elektroautos mit Schnellladefunktion CCS-Anschlüsse besitzen. Bleibt die Frage der Abrechnung. Teslas identifizieren sich am Supercharger drahtlos. Keine Ladekarte, keine App, keine Kompatibilitätsprobleme. Dieses so genannte "Plug and Charge" beherrschen inzwischen auch einige wenige Elektroautos anderer Hersteller. Wie gut die Tesla-Schnittstelle mit den Plug-and-Charge-Lösungen zusammenpasst, ist nicht bekannt. Auch ob die Supercharger-Säulen in der Lage wären, sich über eine separate App oder beispielsweise eine RFID-Karte freischalten zu lassen, konnte man bei Tesla auf Nachfrage noch nicht sagen.

Umfrage 4 Mal abgestimmt Soll Tesla die Supercharger für alle öffnen? Unbedingt! Auf keinen Fall! mehr lesen

Fazit

Tesla und die für alle offenen Supercharger. Das ist nach wie vor eine Geschichte voller Konjunktive. Elon Musk ist dem Thema offensichtlich nicht abgeneigt, macht sich mit dieser Haltung aber in der Tesla-Community nicht nur Freunde. Weil die Tesla-Fahrer natürlich befürchten, künftig an einem Supercharger warten zu müssen, weil dort gerade ein Fremdfabrikat lädt. Am Ende geht's wie immer ums Geld. So ein Alleinstellungsmerkmal hilft grundsätzlich, Menschen für die Marke Tesla zu begeistern. Mit zunehmender Verbreitung der Elektroautos kann es aber durchaus Sinn machen, sich auch für weitere Nutzer zu öffnen. Der direkten Umsätze wegen.