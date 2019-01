Wer hinter das Auto einen großen Hänger gespannt hat, muss sich immer mit einer eingeschränkten Rücksicht herumschlagen. Autozulieferer Valeo hat für dieses Problem jetzt eine Lösung. Präsentiert wurde das Valeo XtraVue Trailer-System auf der CES in Las Vegas.

Kamera sendet Bild in Cockpit

Der Lösungsansatz dazu ist eigentlich einfach. Valeo platziert am Heck des Zugwagens und am Heck des Anhängers jeweils eine Kamera, die nach hinten blickt. Die Bilder beider Kameras werden an einen Bildschirm im Cockpit gesendet und dort zu einem Bild überlagert. Dadurch ergibt sich für den Fahrer quasi ein Blick durch den Anhänger hindurch – durchaus hilfreich bei Fahrten egal in welche Richtung.

Ob und wann das XtraVue Trailer-System auf den Markt kommt, ließen die Entwickler noch offen. Auch ob es als Nachrüstlösung oder nur in einer Erstausrüstung angeboten werden soll. Entsprechend wurden auch keine Preise genannt.