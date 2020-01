Volvo erweitert Werk in South Carolina Batterieproduktion in den USA

Einem Medienbericht zufolge plant Volvo die Produktion von Batterien in seinem US-Werk in South Carolina. Aktuell läuft dort der S60 vom Band, in Zukunft zudem der Nachfolger des XC90 – auch als elektrische Variante.

Der aktuelle Volvo S60 ist das erste Modell der schwedischen Marke, das in den USA hergestellt wird. Aus dem Werk in Charleston im Bundesstaat South Carolina wird die Mittelklasselimousine nicht nur in die USA sondern auch in alle Welt geliefert. Auch der Nachfolger des SUV Volvo XC90 soll zukünftig in Charleston vom Band laufen.

Die schwedische Marke hat aber noch weitere Pläne für die US-Produktionsstätte. Ende 2021 soll die Fabrik für den Bau von Batterien für Elektroautos bereit sein. Entsprechend Pläne hat der Autohersteller dem Branchenmagazin Automotive News Europe gegenüber bestätigt.

Erster Elektro-Volvo kommt dieses Jahr

Die Lithium-Ionen-Akkus sollen dann auch in eine geplante Elektro-Version des kommenden XC90 eingebaut werden. Volvo plant, bis 2025 die Hälfte seines globalen Absatzes mit elektrifizierten Modellen zu bestreiten. Mit dem kompakten XC40 Recharge kommt in diesem Jahr der erste vollelektrische Volvo auf den Markt und ergänzt das Modellangebot, zu dem schon Plugin-Hybride in verschiedenen Leistungsstufen zählen.

Die Batterieproduktion in den USA ist auch Teil eines Plans, zusätzlich zu den Emissionen der Fahrzeuge die Wertschöpfungskette von Volvo umweltfreundlicher zu gestalten. „Ein Volvo, der im Jahr 2025 gebaut wird, hat gegenüber einem heutigen Auto einen um 40 Prozent kleineren CO2-Fußabdruck“, wird Hakan Samuelsson, Vorstandsvorsitzender von Volvo, zitiert.

Fazit

Der Volvo S90 wird auch für den Export in China gebaut, der S60 und künftig auch der XC90 in den USA. Volvo bleibt eine schwedische Marke, wird aber ein global operierendes Unternehmen. Mit dem Bau von Batterien wird Expertise in Haus geholt. Die Entwicklung und Produktion der Batteriezellen übernehmen aber weiter Zulieferer.