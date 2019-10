Ferrari auf der Nordschleife 488 Pista schafft Rundenzeit von 7:00 Minuten

Okay, der Porsche 911 GT2 RS war mit 6:58 Minuten noch ein bisschen schneller als der Ferrari, als er im Rahmen des sport auto-Supertests über die Nordschleife geprügelt wurde. Aber das ist auch nicht verwunderlich, schließlich ist der Nürburgring die Haus-und-Hof-Strecke des schwäbischen Sportwagenherstellers. Jeder Porsche trägt eine üppig bemessene Portion Grüne Hölle im Genpool. Entsprechend wimmelt es sowohl in den generellen Nürburgring-Bestenlisten als auch in jener von sport auto nur so von Porsche-Modellen an der Spitze.

Ferrari dagegen stimmt seine Modelle vor allem auf der heimischen Pista di Fiorano ab. Ein fast topfebener Drei-Kilometer-Kurs, der sich von der Nordschleife ungefähr so unterscheidet wie „Spaghetti di Mamma“ von Döppekooche einer Eifeler Hausfrau. Umso höher ist die Rundenzeit von 7:00,03 Minuten einzuschätzen, die der Ferrari 488 Pista auf dem Nürburgring erreicht hat.

22 Sekunden schneller als der 488 GTB

Die Zeit, wie immer im sport auto-Supertest gefahren von Redakteur Christian Gebhardt, ist umso höher einzuschätzen, wenn man zwei Dinge bedenkt. Erstens: Die Ferrari-Entwicklungsfahrer erreichten mit dem Auto bei der Vorbereitung auf den Supertest Zeiten von „circa 7:08 Minuten“. Und das Basismodell für den Pista, der Ferrari 488 GTB, war satte 22 Sekunden langsamer. Kein Wunder, dass dem Pista für seine Nordschleifen-Zeit die volle Punktzahl von 20 gutgeschrieben wurde. Und dass Gebhardt mit seiner Runde ziemlich zufrieden war, wie die Schlussszene des Videos zeigt.

Wie der italienische Supersportler in Hockenheim, in den anderen Einzelwertungen sowie insgesamt abgeschnitten hat, lesen Sie – neben vielen weiteren spannenden Themen – in der aktuellen Ausgabe von sport auto, die derzeit am Kiosk oder in unserem Online-Shop erhältlich ist.