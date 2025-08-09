Kia EV6 GT: Der günstigere E-SUV schlägt die Konkurrenz

Im Vergleich mit Ford Mustang Mach-E GT und Genesis GV60 Sport Plus zeigt der Kia EV6 GT in mehreren Bereichen technische Vorteile. Besonders im Antriebsstrang und im thermischen Management setzt er sich ab – mit Auswirkungen auf Fahrverhalten, Leistungsentfaltung und Standfestigkeit.

Der Kia EV6 GT nutzt zwei Elektromotoren mit einer Gesamtleistung von 430 kW (585 PS). Der Frontmotor liefert 160 kW, der Heckmotor 270 kW. Letzterer ist als Permanentmagnet-Synchronmaschine mit Hairpin-Wicklungen ausgelegt, was eine höhere Leistungsdichte ermöglicht. Die Wicklungen werden ölgekühlt, was eine konstantere Temperaturführung im Hochlastbereich erlaubt.

Stromversorgung und Leistungselektronik Zwei separate Inverter übernehmen die Steuerung der Stromzufuhr. Zum Einsatz kommen Mosfet-Transistoren und Siliziumkarbid-Halbleiter (SiC), wie sie sonst in hocheffizienten Prototypen verwendet werden. Diese Kombination reduziert Schaltverluste und steigert die Effizienz unter Dauerbelastung.

Während bei den anderen Fahrzeugen im Vergleichstest (Mach-E GT, GV60 Sport Plus) ein Leistungsabfall bei wiederholter Beschleunigung auftritt, hält der EV6 GT sein Niveau länger. Auf dem Handlingkurs zeigt sich ein stabileres Fahrverhalten, insbesondere bei deaktivierter Traktionskontrolle mit hecklastiger Kraftverteilung.

Fahrwerksabstimmung und Anpassbarkeit Das adaptive Fahrwerk des EV6 GT bietet drei Kennlinien (Normal, Sport, Sport Plus), die unabhängig vom gewählten Fahrmodus eingestellt werden können. Diese Trennung ermöglicht eine gezieltere Anpassung an Fahrbahn und Fahrstil. Die Spreizung ist in der Praxis spürbar, das Fahrwerk bleibt dabei straffer als bei den Plattformbrüdern.

Der EV6 GT kommt aus 100 km/h nach ca. 34 Metern zum Stillstand. Diese Verzögerungsleistung bleibt auch unter wiederholter Belastung weitgehend stabil. Das Bremsgefühl erfordert allerdings Gewöhnung, da das Pedal im Grenzbereich früh in die ABS-Regelung übergeht.