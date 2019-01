Die Nürburgring-Nordschleife zieht Rennfahrer und Motorsportbegeisterte gleichermaßen in ihren Bann. Weil sie seit ihrer Eröffnung 1927 gefährlich ist. Weil sie keine Fehler verzeiht. Und weil sie sich Jahr für Jahr und Rennen für Rennen zu einem Mythos gemausert hat.

Heckantrieb schlägt Allrad

Für die Automobilhersteller stellt die Traditionsstrecke das perfekte Testumfeld dar. Auf der anspruchsvollen Berg- und Tal-Bahn mit rund 300 Meter Höhenunterschied vom tiefsten (Breidscheid) zum höchsten Streckenpunkt (Hohe Acht) können sie ihre Sportwagen auf Herz und Nieren testen. Auch im Supertest von sport auto ist die Nordschleife eine unverzichtbare Größe. In 18 Jahren Supertest-Geschichte jagte Horst von Saurma bereits alle möglichen sportlichen Fahrzeuge über die legendäre Piste. Mit dem Supertest 5/2015 übernahm Christian Gebhardt das Steuer – und die Rundenzeiten purzelten.

Unser Supertester durchbrach 2018 sogar die Schallmauer von sieben Minuten. Im Porsche 911 GT2 RS mit biturbogeladenem Sechszylinder-Heckmotor und 700 PS flog Gebhardt in 6:58 Minuten um die Nordschleife. Der stärkste Elfer beeindruckte nicht nur durch viel Leistung, sondern vor allem durch gute Fahrbarkeit, hohen mechanischen Grip, vergleichsweise viel Abtrieb und seine standfeste Keramikbremse.

Auch der zweite Platz geht an einen Porsche: Porsches 911 GT3 RS der Modellgeneration 991.2 mit Saugmotor umrundete den Nürburgring sieben Sekunden langsamer als sein 180 PS stärkerer Turbo-Bruder. Ohnehin trumpft Porsche im Supertest auf: neben GT2 und GT3 RS fahren sich noch vier weitere Zuffenhausener unter die schnellsten zehn Sportwagen im Supertest.

McLaren und Lambo auf Podest

Den letzten Podestrang teilen sich mit dem McLaren 720S ein weiterer Sportwagen mit Heckantrieb und der Lamborghini Huracán Performante mit Allradantrieb. Für den McLaren läge durchaus eine bessere Rundenzeit drin. Dafür allerdings fehlt der letzte Schuss an Kompromisslosigkeit. Und ein waschechter Sportreifen. Weil mit dem für den 720S abgeschmeckten Pirelli P Zero Trofeo R aus unerklärlichen Gründen etwas nicht stimmte, wurde im Supertest auf dem P Zero Corsa gefahren.

Gebhardts Urteil: „Die Fahrwerksabstimmung ist für Trackday-Fahrer regelrecht zahm ausgelegt. Auch die Reifenwahl ist konservativ. Mit einer kompromissloseren Fahrwerksabstimmung und einem echten Sportreifen mit höherem Gripniveau könnte eine spezielle Track-Version die hohe Leistung in noch bessere Fahrdynamikwerte umsetzen. Schnell ist der McLaren 720S jetzt schon, aber es ginge noch schneller.“

Die Ergebnisse der letzten Supertests hatten zufolge, dass die Hürde für einen Platz innerhalb der Top 50 höher liegt. Wer nicht mindestens eine Rundenzeit von 7:43 Minuten schafft, fliegt raus. Zu den letzten Opfern gehört zum Beispiel der Pagani Zonda S. In unserer Bildergalerie zeigen wir Ihnen die 50 schnellsten Autos.

Stand: Heft 2/2019

Top 10 Nordschleife Supertest