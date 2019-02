Aeropaket und Motortuning für den Audi Q8: Abt stellt das SUV-Coupé auf 22-Zoll-Räder, legt die Karosserie tiefer, veredelt den Innenraum mit Karbon-Blenden und tunt den Dreiliter-Diesel auf 330 PS. Mit einem Zusatzsteuergerät steigt die Leistung des Audi Q8 50 TDI von serienmäßigen 286 auf 330 PS. Das Drehmoment steigt um 50 auf 650 Nm. Ebenfalls per Elektronik legt Abt die Karosserie tiefer. In den Radhäusern stecken mattschwarze 22-Zoll-Räder vom Typ GR; in Genf zeigt der Allgäuer Tuner jedoch auch ein 23-Zoll-Rad.

Optiktuning mit Front- und Heckschürzen

Foto: Abt Abt tunt den Audi Q8 50 TDI auf 330 PS.

Die Karosserie-Komponenten sind komplett in glänzendem Schwarz ausgeführt. Dazu gehören ein Frontschürzenaufsatz mit Frontschwert und Lufteinlassblenden, ein Heckschürzensatz mit Finnen und ein Dachspoiler. Den Innenraum modifiziert Abt mit Carbonblenden für Schalttafel, Sitzgestelle und Wählhebel. Die Türeinstiegsbeleuchtung projiziert beim Öffnen der Tür das Logo des Tuners auf den Asphalt. Das Motortuning kostet 2.990 Euro, dazu kommen 181 Euro für die Montage und 90 Euro für die TÜV-Abnahme – insgesamt kommt die Leistungssteigerung also auf 3.261 Euro. Für 300 Euro bietet Abt eine 12-Monats-Anschlussgarantie an.

Räder für 7.069 Euro

Der 22-Zoll-Radsatz ist in glänzend schwarz und mattschwarz erhältlich, er kostet inklusive Reifen (285/40 R22) und Spurverbreiterung 6.790 Euro. Montage, TÜV und Reifendrucksensoren kosten zusätzlich 279 Euro. Für die Wählhebelkappe berechnet Abt 390 Euro und die Türeinstiegsbeleuchtung steht mit 49 Euro in der Preisliste des Tuners.