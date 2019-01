Wer aus der Schule eine „4+“ mitbringt, hat nichts zu jubeln. Wer von Abt einen RS4+ mitbringt, darf sich über bis zu 530 PS freuen. Die gibt es aber nur gegen Aufpreis, denn in der Basisversion bringt der neue Abt Audi RS4+ nur 510 PS und 680 Nm an den Start. Die 60-Mehr-PS sowie die zusätzlichen 80 Nm für den V6-Biturbo entspringen einem Zusatzsteuergerät. Damit ausgerüstet soll der Audi-Kombi in 2,8 Sekunden von Null auf 100 km/h spurten und maximal 280 km/h schnell werden.

Für den passenden Sound sorgt eine Abgasanlage mit vier 102-mm-Endrohren in Karbon-Optik. Ergänzt wird die Ausstattung des Abt RS4+ durch 20 Zoll große Leichtmetallräder, Gewindefahrwerksfedern sowie Sportstabilisatoren.

RS4+-Paket kostet rund 32.000 Euro

Für eine fette Optik sorgt das Abt-Aeropaket, welches einen neuen Frontgrill, einen neuen Frontlippenaufsatz, Frontblades, einen Heckschürzeneinsatz, einen Heckspoiler sowie unzählige RS4+-Logos umfasst.

Wer einen Abt RS4+ haben möchte, sollte zum RS4 ganz schnell 28.900 Euro plus 3.090 Euro Montagekosten zusammen sammeln und bei Abt vorstellig werden. Soll es die Version mit 530 PS werden, müssen weitere 4.490 Euro herbeigeschafft werden. Gegen Aufpreis sind auch 21-Zoll-Felgen, ein Sportfahrwerk sowie Karbon-Blenden und-Sitze zu haben.