Abt SQ7 Monster-Drehmoment und Breitbau-Kit

Der Audi SQ7 verlässt seine Produktionsstätte serienmäßig mit 435 PS und 900 Newtonmetern. Der 4,0 Liter große V8-TDI-Motor ist aber zu mehr fähig – und Abt weiß das. Für 5.680 Euro plus Montage (181 Euro) und TÜV (90 Euro) verpasst der Veredler dem Audi weitere 75 PS und 70 Newtonmeter. Nach dem Motortuning leistet der SQ7 demnach 510 PS und 970 Newtonmeter.

Neben dem Motortuning sorgt die Sound Control (590 Euro) in Kombination mit dem werkseitigen Active Sound System für einen individuellen Fahrzeugklang. Ab 2020 soll zudem ein Breitbau-Aerodynamikpaket erhältlich sein. Aktuell lieferbar sind bereits die passenden 22 Zoll großen Sportfelgen in den Varianten Sport GR (4.640 Euro), HR Aero (5.680 Euro) und HR-F (5.480 Euro). Des Weiteren bietet Abt verschiedene Optionen zur Innenraumveredlung an wie eine Start-Stop-Schalterklappe mit beleuchtetem Logo (42 Euro + 73 Euro für die Montage) oder eine Türeinstiegsbeleuchtung (49 Euro).

Fazit

Mehr Leistung geht (fast) immer. Einem fetten SUV stehen aber nicht nur die Zusatz-PS, sondern auch der noch kommende Aero-Breitbau-Kit. Wir sind schon auf den nächsten ABT gespannt.