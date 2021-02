ABT SQ7 TFSI Breitbau Kraft-SUV bekommt Muscle-Shirt

Der Audi SQ7 hat von Hause aus 507 PS. Den Sprint aus dem Stand bis Tempo 100 schafft er in 4,1 Sekunden. Für einen rund 2,3 Tonnen schweren SUV eine äußerst beeindruckende Zeit – an der sich auch vorerst nichts ändern wird. Denn ABT verpasst dem gewaltigen SUV ausnahmsweise, beziehungsweise bislang, keine Leistungsspritze. Der Tuner aus Kempten hat sich aktuell auf das passende Äußere des Kraftprotz beschränkt. Aber was noch nicht ist, kann und wird noch werden. Soviel steht fest.

Doch zurück zum Muscle-Shirt aus der Schneiderei ABT für den Audi SQ7. Zum Aeropaket Breitbau (6.400 Euro plus 2.427,60 Euro Lackierung und 1.170 Euro Montage) gehören ein aggressiv gezeichneter Frontschürzenaufsatz, Kotflügelverbreiterungen, Türaufsatzleisten, Heckschürzenaufsatz und ein Endrohrblendenset. Alternativ ist die Version "Schmalbau" für 4.700 Euro (plus 1.618,40 Euro Lackierung und 845 Euro Montage) ohne Kotflügelverbreiterungen lieferbar. Optional können SQ7-Besitzer noch den ABT Heckflügel ordern, ferner Kotflügeleinsätze aus ABS-Kunststoff (495 Euro plus 390 Euro Montage) oder Sichtkarbon (1.020 Euro plus 390 Euro Montage).

ABT Diese ABT-Felgen können sich sehen lassen.

Coole Aerofelge im 22 Zoll-Format

Für die 22 Zoll großen Räder bietet ABT das Modell Sport GR für 4.640 Euro in den Farbgebungen glossy black oder matt black an. Eine weitere Option ist die Felge HR Aero für 5.680 Euro in dark smoke mit ihrem mattschwarzen Aeroring. Dritte Alternative ist das Flowforming-HighPerformance-Rad HR-F, wahlweise in dark smoke oder glossy black für 5.480 Euro. Für den Innenraum kann der Kunde ABT Schalttafel- und Sitzgestellblenden mit Karbon-Veredelung für 990 Euro (plus 56,30 Euro Montage) beziehungsweise 1.190 Euro (plus 157,56 Euro Montage) bestellen. Zudem sind eine ABT Start-Stop-Schalterkappe mit beleuchtetem Logo für 42 Euro (plus 61,34 Euro Montage) und die ABT Türeinstiegsbeleuchtung je nach Modell für 49 oder 98,01 Euro (plus 36,13 Euro Montage) verfügbar.

Fazit

ABT lässt den Kraftprotz Audi SQ7 in neuem Breitbau-Glanz erstrahlen. Ganz billig ist das nicht, doch für echte SUV-Fans mit leichtem Aufmerksamkeitsdrang genau richtig. An der Leistung schraubt der Tuner aktuell noch nicht. Allerdings dürften die Anhänger des SQ7 auch darauf nicht mehr lange warten müssen.