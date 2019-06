Abt tunt Amarok V6 TDI 306 PS für den Pickup

Seit 2018 bietet VW den Amarok mit einem 258 PS starken V6 TDI an. Ein Dreiliter-Diesel ist ein starker Exot im Segment der mittelgroßen Pickups; üblich sind dort Vierzylinder. Abt bietet nun für die Variante mit 258 PS eine Leistungssteigerung an: Mit dem Chiptuning steigt die Leistung auf 306 PS und das Drehmoment auf 630 Newtonmeter. Statt in 8,0 geht der Pickup dann in 7,8 Sekunden von null auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 211 km/h. Die Leistungssteigerung kostet inklusive Montage und TÜV 2.641 Euro.

Tuning für V6 TDI und 2.0 TDI

Auch die 224 starke Version des Dreiliter-Diesels tunt Abt: Der Sechszylinder kommt dann auf 265 PS. Der Preis dieser Variante beträgt 3.261 Euro. Die Leistung des inzwischen nicht mehr angebotenen Vierzylinder-Biturbos steigern die Allgäuer mit ihrer „Abt Engine Control“ genannten Elektronik von 180 auf 200 PS. Laut Abt verbessert sich vor allem der Durchzug; der Pickup darf eine Tonne zuladen und 3,5 Tonnen schwere Anhänger an den Haken nehmen. Eine Europalette passt quer auf die 2,5 Quadratmeter große Ladefläche. VW verlangt für die stärkste Version des Amarok 51.932 Euro. Das Basismodell mit 163 PS starkem V6 TDI ist ab 32.761 Euro zu haben.

Fazit

Mehr Durchzug für den Pickup: Abt steigert die Leistung des VW Amarok auf bis zu 306 PS.