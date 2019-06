AC Schnitzer BMW 8er Bis zu 620 PS für Luxus-Coupé

Die Vorstellung des BMW M8 dürfte nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. AC Schnitzer konnte es aber offensichtlich nicht erwarten und nimmt das neue Topmodell der Luxus-Coupé-Baureihe vorweg. Als Basis dient der M850i xDrive, dessen Leistung die Aachener für fast 9.000 Euro von 530 auf 620 PS anheben. Neben einem Mehr an Leistung gibt es auch ein Mehr an Sound: Den Sport-Nachschalldämpfer mit 2x2 Endrohrblenden gibt es entweder mit Abgasklappen oder Soundrohr.

Karbon-Anbauteile für alle Seiten

Der 840d erstarkt übrigens von 320 auf 380 PS. In beiden Fällen sind elektronische Eingriffe hauptverantwortlich für das Power-Plus. Im Fall des Diesels rundet ein Optik-Paket das Motor-Tuning für den Reihensechser ab.

Umfrage 28 Mal abgestimmt BMW 8er: Serienmäßig oder veredelt? Serienmäßig. Nur so ist er perfekt. Veredelt. Diese Akzente fehlen beim Original. mehr lesen

Die Tieferlegung per Fahrwerksfedern fällt mit 20 bis 25 Millimetern noch vergleichsweise dezent aus. Über die optischen Änderungen lässt sich das nicht sagen. Hier spielt der Werkstoff Karbon die Hauptrolle. Vorne bestehen der neue Splitter, die darüber liegenden sowie die seitlichen Spoilerelemente und die Luftauslässe in der Motorhaube aus dem edlen Material. Gleiches gilt für die Seitenschweller, den Heckdiffusor und den mächtigen Racing-Heckflügel. Nach Rennsport sehen auch die mittig in den Diffusor integrierte Bremsleuchte und die Schriftzüge am Heckdeckel aus.

20-Zoll-Räder und Alu-Interieur

20-Zöller sind für den 8er von AC Schnitzer obligatorisch. Fällt die Wahl auf die zweifarbige AC3-Schmiedefelge, ist sie vorne mit 245/35er und hinten mit 275/30er Reifen ummantelt. Die AC1-Felge in Bicolor oder Anthrazit bespannt der Tuner vorne genauso, aber hinten mit 285/30er Pneus.

Innen dominiert Aluminium. Sowohl Pedalerie als auch Fußstütze und der Schlüssel- für den Becherhalter bestehen aus dem Leichtmetall.

AC Schnitzer 1/11 AC Schnitzer stellt sein Tuning-Programm für den neuen BMW 8er vor. AC Schnitzer 1/11 AC Schnitzer stellt sein Tuning-Programm für den neuen BMW 8er vor. AC Schnitzer 2/11 Dazu gehören Leistungssteigerungen für den 840d und den M850i. AC Schnitzer 3/11 Den Benziner bringt AC Schnitzer per Elektronik-Tuning von 530 auf 620 PS. AC Schnitzer 4/11 Der Diesel erstarkt von 320 auf 380 PS. AC Schnitzer 5/11 Das Aerodynamik-Paket besteht ausschließlich aus Karbon-Teilen. AC Schnitzer 6/11 Vorne bestehen der neue Splitter, die darüber liegenden sowie die seitlichen Spoilerelemente ... AC Schnitzer 7/11 ... und die Luftauslässe in der Motorhaube aus dem edlen Material. AC Schnitzer 8/11 Gleiches gilt für die Seitenschweller, ... AC Schnitzer 9/11 ... den Heckdiffusor und den mächtigen Racing-Heckflügel. AC Schnitzer 10/11 Nach Rennsport sehen auch die mittig in den Diffusor integrierte Bremsleuchte und die Schriftzüge am Heckdeckel aus. AC Schnitzer 11/11 20-Zöller sind für den 8er von AC Schnitzer obligatorisch. Im Angebot sind die Designs AC1 und AC3.

Fazit

Technisch passiert wenig beim BMW 8er von AC Schnitzer. Und das, was passiert, ist unverschämt teuer (noch einmal: 9.000 Euro für elektronisches Motor-Tuning!). Einen deutlich größeren Reiz übt das Karbon-Aerodynamikpaket aus. AC Schnitzer setzt hier durchaus die richtigen Akzente – auch wenn eine Veredelung auf diese Art natürlich immer die Geschmacksfrage stellt.