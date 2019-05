AC Schnitzer BMW 3er (G20) 50-Prozent-Tuning für den neuen 3er

Räder, Sportfedern und Radsätze gibt es schon für die G20-Baureihe von BMW. Sie bilden eine gute Basis für das, was da später noch kommt von AC Schnitzer.

Komplett fertig ist AC Schnitzer mit seinem Programm für den neuen BMW 3er nach eigenem Bekunden noch nicht. Über eventuell geplante Leistungssteigerungen ist beispielsweise noch nichts bekannt. Aber was die Aachener jetzt schon anbieten können, ist keine schlechte Basis für weitere Maßnahmen. Beispiel Bodykit: Frontsplitter und Seitenschweller für Exemplare mit M-Paket sind bereits erhältlich. Fehlen noch weitere Frontspoilerelemente, die AC Schnitzer aber demnächst nachschiebt. Genau wie die Frontflügel für Autos ohne M-Teile sowie Spoiler für Dachkante und Heckdeckel. Eine Ladekantenschutz und AC-Schnitzer-Embleme lassen sich aber jetzt schon ordern.

AC1-Räder in 19 oder 20 Zoll

Das trifft auch auf den Federnsatz zu, der die Karosserie um etwa 20 Millimeter tieferlegt. Diese rückt gar 30 Millimeter näher an den Asphalt, sollte das komplette Sportfahrwerk installiert sein, dass die Aachener Ingenieure aber noch nicht final entwickelt haben.

Für den 3er (G20) hält AC Schnitzer 19 oder 20 Zoll große Felgen im AC1-Design bereit. Die entweder zweifarbig oder in Anthrazit lackierten Rundlinge sind stets 8,5 Zoll breit, können aber unterschiedlich bereift werden. Entweder rundum mit Pneus der Dimension 225/40 R 19 beziehungsweise 225/35 R 20 oder mit Mischbereifung. Option A: 225/40 R 19 vorne und 255/35 R 19 hinten. Option B: 225/35 R 20 vorne und 255/30 R 20 hinten.

Etwas Aluminium für das Interieur

Sportnachschalldämpfer für den 184 PS starken 320i und den 330i mit 258 PS befinden sich noch in der guten alten Pipeline. Im Gegensatz zu den Endblenden in Karbon- oder Chrom-Optik sowie in schwarzem Finish, die bereits jetzt mit dem Serienauspuff kombiniert werden können.

Innen bringt AC Schnitzer reichlich Aluminium an. Sowohl das Schaltwippen-Set als auch die Pedalerie, die Fußstütze und der im Cupholder versenkte Schlüsselhalter bestehen aus dem Leichtmetall.