Retro-Bodykit von ErreErre für Alfa Romeo Macht aus der neuen Giulia eine alte - nicht

ErreErre Fuoriserie hat ein Bodykit für die Alfa Giulia aufgelegt. Was ein wenig nach Lego Technic aussieht, soll an die Giulia der 1960er-Jahre erinnern.

Wie wir wissen, ist den Alfisti das Design ihrer Autos heilig. Gut möglich also, dass in diesem Moment, da Sie diese Zeilen lesen, ein aufgebrachter Exorzisten-Mob unterwegs nach Turin ist. Dort sitzt nämlich die Firma ErreErre Fuoriserie, die jetzt ein Retro-Bodykit für die aktuelle Giulia hervorgebracht hat. Und das ist mindestens gewöhnungsbedürftig.

Giulia hat zugenommen

Die Idee indes ist durchaus zu erkennen. Das kantige Kleid soll an die Giulia Tipo 105 aus den 1960er-Jahren erinnern. Doch gut gemeint ist nicht unbedingt gut gemacht. Die umgebaute Giulia sieht aus, als hätte man sie in ein viel zu enges Kleid gezwängt, das ein Produktdesigner von Lego entworfen hat. Kein Wunder, ist die aktuelle Generation den Proportionen des historischen Vorbilds doch längst entwachsen. 1,56 Meter breit, 1,43 Meter hoch und 4,19 Meter lang war der Oldie. Die zeitgenössische Giulia bringt es dagegen auf 1,87 Meter Breite, 1,45 Meter Höhe und 4,65 Meter Länge.

RuatasioPX / Patrick Lang Das Bodykit besteht komplett aus Carbon.

In dem Carbon-Bodykit sollen sich rund 5.000 Stunden Design-Entwicklung manifestieren. Vollmundig heißt es auf der Website des Anbieters: "Unser Hauptziel ist es, italienische Handwerkskunst mit den modernsten Design- und Konstruktionstechniken zu kombinieren." Außerdem ist da noch die Rede von Ehrgeiz und Mut. Letzteres würden wir ohne Frage unterschreiben. Nettes Detail: Die Rücklichter leiht sich ErreErre Fuoriserie von der Mercedes G-Klasse. Immerhin bleiben Innen- und Maschinenraum unangetastet. Natürlich steckt unter dem eigenwilligen Kleid die 510 PS starke Quadrifoglio-Variante der Giulia. Ob eine Serienfertigung geplant ist, bleibt vorerst unbekannt. Sollten die Alfisti-Exorzisten rechtzeitig eintreffen, um die Formen zu zerbrechen, wird es aber wohl beim Einzelstück bleiben. Wie das originale Modell aussieht, erfahren Sie in unserer Fotoshow.

Fazit

Die Turiner Firma ErreErre Fuorieserie hat ein Cabron-Retro-Bodykit für die aktuelle Alfa Romeo Giulia angefertigt. Der Look soll an das historische Vorbild, die Giulia Tipo 105 aus der glorreichen Zeit der Marke, erinnern. Der Versuch, das durchaus charismatische aktuelle Modell an die große Historie zu binden, ist grundsätzlich löblich. Aber ob das gelungen ist, liegt wie so oft im Auge des Betrachters.