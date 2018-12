H&R bietet für den Jeep Compass Sportfedern an, die mit 40 Millimeter Tieferlegung die sportliche Seite des Allrad-SUV betonen. Das Fahrverhalten wird agiler, die Seitenneigung in Kurven reduziert sich.

Der Jeep Compass 4WD mag sich optisch eher wenig von den Pseudo -SUVs deutscher Hersteller unterscheiden, aber wenn es ins Gelände anstatt zum Kindergarten geht, zeigt der Compass wo der Hammer hängt. Wenn die anderen schon lange bis zur Achse im Schlamm stecken geht’s mit dem Compass immer noch voran. Wer nun weniger an Ausflügen in Wald und Wiese Interesse zeigt gewinnt mit dem kürzlich für den Compass aufgelegten H&R Sportfedersatz an Format. Die Tieferlegung um circa 40 Millimeter sorgt für einen harmonischen Stand der Räder in ihren Behausungen und lässt die Proportionen des SUV stämmiger erscheinen. Neben dem erleichterten Einstieg reduziert der nach unten verlagerte Fahrzeugschwerpunkt die Seitenneigung der Karosserie in schnell gefahrenen Kurven. Das Fahrverhalten wird zudem deutlich agiler, ohne dabei den Komfort merklich einzuschränken.

H&R Komponenten für den Chrysler Jeep Compass

4WD,Typ MX, exkl. Trailhawk

Sportfedern

Artikelnummer: 28682-1

Tieferlegung VA / HA ca. 40 mm

Preis (UVP): 260,00 Euro (inkl. 19% MwSt.)

Trak+ Spurverbreiterungen

Silber oder schwarz eloxiert

Verbreiterung: 10-30mm / Achse

Preis (UVP): ab 44,00 Euro (inkl. 19% MwSt.)