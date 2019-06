BMW M Performance Parts Trainingsanzüge für 3er Touring, 8er GC und X1

Es ist längst zum Automatismus geworden: Wird ein neues BMW-Modell vorgestellt, liegen ein paar Tage später bereits die passenden M Performance Parts bereit. So ist es nun auch beim 3er Touring, dem 8er Gran Coupé und dem soeben aufgefrischten X1.

Beispiel 3er Touring: Der Mittelklasse-Kombi kommt Ende September in seiner neuen Generation auf den Markt und kann direkt mit den Zubehörteilen aufgewertet werden. Dazu gehören Außenspiegelkappen aus Karbon ebenso wie ein Heckdiffusor, der entweder in Karbon oder Glanzschwarz ausgeführt wird. Der Dachkantenspoiler wird dagegen allein in glänzendem Schwarz angeboten. Für die Seitenschweller bietet BMW eine Folierung in Frozen Black und mit M Performance-Schriftzug an. Zum sportlicheren Auftritt passen die schwarzen 18-Zoll-Felgen im Doppelspeichen-Styling 796, hinter der sich eine Sportbremsanlage mit roten Sätteln verbirgt.

Viel Karbon für die Innenräume

Ein Highlight im wahrsten Sinne ist das Frontziergitter „Iconic Glow“: Beim Öffnen und Verriegeln des beleuchtet es die Nieren und das Vorfeld. Dazu passen die LED-Türprojektoren, die beim Öffnen das M-Logo oder andere Grafiken auf den Boden projizieren. Innen gibt es ein Alcantara-Sportlenkrad mit roter 12-Uhr-Markierung und handgenähter Kreuzstichnaht. Karbon findet sich ebenfalls am Lenkrad und bei den Schaltwippen sowie in Form von weiteren Interieurblenden. Der Schaltknauf mit Alcantara-Balg verfügt über ein beleuchtetes Schaltschema. Hinzu kommen spezielle Fußmatten, ein bisschen Edelstahl im Fahrer-Fußraum und ein Alcantara-Schlüsseletui mit Karboneinsatz.

Umfrage 61 Mal abgestimmt Die BMW Performance Parts für 3er Touring, 8er GC und X1 finde ich ... ... super. Das sind genau die sportlichen Akzente, die den Autos im Normalzustand fehlen. ... überflüssig. Die Teile verhunzen in meinen Augen das an sich stimmige Design. mehr lesen

Wenig überraschend beinhaltet das M Performance-Paket für das neue BMW 8er Gran Coupé sehr ähnliche Dinge. Vor allem innen gleicht sich das Programm. Außen gibt es ein Karbon-Upgrade: Die Ziergitter vorne und an der Seite sowie die Außenspiegelkappen bestehen aus dem leichten Hightech-Material. Auf Räderseite gibt es zwei 20-Zoll-Optionen: Das glanzgedrehte und -gefräste Schmiederad Vielspeiche 732 M im Bicolor-Look Night Gold und das ebenfalls gewichtsoptimierte und geschmiedete Rad 763 M in Frozen Gold samt gefrästem M Performance-Schriftzug im Felgenhorn. Die Sportbremsanlage mit gelochten Scheiben und roten Vierkolben-Sätteln an der Vorderachse ist eine Nummer größer als beim 3er Touring.

Aufgefrischter X1 erhält M Performance Parts

Für den X1 Facelift hält der M Performance Parts-Katalog folgende Exterieur-Teile bereit: Seitenschwellerfolierung, Karbon-Spiegelkappen und ein Frontziergitter in glänzendem Schwarz. In den Radhäusern rotieren mattschwarz lackierte 20-Zöller im Design 717 M. Der Rest ist von den anderen Modellen bekannt: Sportlenkrad mit Alcantara-Bezug, roter 12-Uhr-Markierung und Blende in Karbon/Alcantara oder Karbon/Leder, Fußmatten, LED-Türprojektoren und Schlüsseletui.

Fazit

Die Bilder zeigen es: Die M Performance Parts akzentuieren das Erscheinungsbild der drei BMW-Modelle, ohne dass diese allzu aufdringlich erscheinen. Ob die Teile ihre – noch nicht exakt definierten – Preise wert sind, muss freilich jeder selbst entscheiden.