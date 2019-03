Brabus kooperiert seit 2016 mit dem finnischen High Performance Bootshersteller Axopar und stellte Anfang des Jahres bereits sein zweites eigenes Boot vor, das in limitierter Auflage von 28 Exemplaren verkauft wird.

Ergänzend zu diesem Powerboot stellt der Tuner auf dem Genfer Autosalon den ebenfalls auf 28 Exemplare limitierten Brabus Ultimate E Shadow Edition „1 of 28“ auf Basis des E-Smart Fortwo Cabrio vor.

10 PS und 20 Nm mehr für den E-Motor

Natürlich trägt das Brabus Cabrio einen leistungsgesteigerten Antrieb. Der E-Motor in der Shadow Edition leistet 68 kW (92 PS) und 180 Nm und soll den Zweisitzer in 10,9 Sekunden von Null auf 100 km/h beschleunigen. Die Höchstgeschwindigkeit wird bei 130 km/h begrenzt. Erreicht wird die Leistungssteigerung durch eine neu programmierte Momentensteuerung, spezielle Module für Fahrdynamikschalter und Fahrpedal sowie ein spezielles Gateway. Durch diese Maßnahmen können die Reserven geweckt und genutzt werden, die in diesem Elektroantrieb vorhanden sind. Über den „Fahrspaßschalter“ im Cockpit kann der Fahrer zwischen vier verschiedenen Fahrmodi wählen. Die Reichweite gibt Brabus mit 125 Kilometer an.

Breitbau-Smart ab rund 65.000 Euro

Auch die Optik des Zweisitzers hat Brabus überarbeitet. dazu gehören eine Sonderlackierung in Gunmetal-Grey, ein Widebody-Karosseriekit, 18-Zoll-Leichtmetallfelgen mit 205/35er Reifen vorn und 235/30er Walzen hinten sowie ein straffer abgestimmtes Sportfahrwerk.

Das Interieur wertet Brabus mit Mastikleder und Silvertex-Stoff auf. Dazu komponiert Brabus Sicht-Carbon-Komponenten für die Blende, die das Kombiinstrument einrahmt, die Lüftungsringe und das links aufs Armaturenbrett gesetzte Instrument für Ladeanzeige und Uhr. Ergänzend sind Aluminium-Pedale sowie Schaltknauf und Handbremshebel aus Aluminium, beleuchtete Einstiegsleisten sowie Lederfußmatten an Bord. Eine Sondermodellplakette auf der Armaturentafel signalisiert den Sonderstatus des Cabrios.

Zu haben ist der Brabus Ultimate E Shadow Edition „1 of 28“ unabhängig vom Powerboot zu Preisen ab 64.900 Euro.