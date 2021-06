JE Design Cupra Formentor Widebody Mehr Breite, mehr Karbon, mehr Power

Leingarten, die Heimat des Tuners JE Design, liegt in direkter Nähe der Stadt Neckarsulm und ist damit klares Audi-Land. Kein Wunder, dass sich die Truppe um Jochen Eckelt gerne um die Produkte aus der Nachbarschaft kümmert. In letzter Zeit hat sich JE Design parallel aber immer mehr zum Cupra-Spezialisten entwickelt. Nach dem bereits bekannten Breitbau-Ateca stellen die Baden-Württemberger nun ihr Programm für das erste eigene Modell der spanischen Performance-Marke, den Formentor, vor.

JE Design / Papierflieger Media Die Radlaufverbreiterungen lackiert JE Design entweder in Wagen- oder in Kontrastfarbe,

Herzstück des Umbaus ist das Bodykit, deren zentrale Elemente wiederum die in Wagen- oder Kontrastfarbe lackierten Radlauf-Verbreiterungen samt angedeuteter Luftauslässe für Vorder- und Hinterachse sind. Die Frontschürze akzentuiert JE Design rechts und links mit je einer Spoilerecke. Über die gesamte Breite der Heckleuchten, die sich beim Formentor bis weit in die hinteren Seitenteile erstrecken und durch eine Lichtleiste miteinander verbunden sind, zieht sich der dreiteilige Heckdeckel-Spoiler. Dessen Entsprechung am Dach verfügt über einen mittigen Luftführungskanal.

Breitere Felgen in breiteren Radläufen

Das Widebody-Kit bietet JE Design in zwei Versionen an. Einmal für 3.799 Euro in Faserverbund-Werkstoff oder zum Preis von 5.599 Euro; in diesem Fall sind die Spoiler an Front und Heck in Sichtkarbon ausgeführt.

JE Design / Papierflieger Media Für den Widebody-Formentor empfiehlt der Tuner Felgen im Format 10 x 20 Zoll.

Breitere Radläufe ergeben natürlich nur dann Sinn, wenn die Räder mitwachsen. JE Design empfiehlt für seinen Widebody-Formentor seine neue, im gewichtsoptimierten Flowforming-Verfahren produzierte Performance-Felge. In der Dimension 10 x 20 Zoll und in der Farbgebung Seidenmatt-Schwarz kostet jedes Exemplar 368,90 Euro. Als passende Bereifung sieht der Tuner Rundlinge in den Formaten 265/30 R20 (vorne) und 275/30 R20 (hinten) vor. Wer nach dem Motto "bigger is better" verfährt, kann aber auch 10 x 21 Zoll große Felgen ordern.

"Nicht mehr als nötig" bei Fahrwerk und Auspuff

Beim Fahrwerk muss vorerst ein jeweils 221,70 Euro teurer Federnsatz reichen, wobei JE Design für den Cupra Formentor zwei Varianten bereithält. Das Foto-Fahrzeug mit den Radlauf-Verbreiterungen in Wagenfarbe zeigt sich um 30 Millimeter tiefergelegt. Das Pendant mit den grauen Widebody-Elementen rückt sogar 50 Millimeter näher an den Asphalt.

JE Design / Papierflieger Media Von der Leistungssteigerung profitiert das Beschleunigungsvermögen des Cupra Formentor VZ.

"Nicht mehr als nötig" ist auch die Devise beim Klappenauspuff für 2.399 Euro, dessen vier Endrohre so geformt und dimensioniert sind, dass sie ohne Umbauarbeiten in die Serien-Heckschürze passen. Gesteuert wird die Abgasanlage über die serienmäßigen Fahrmodi: In der Sport- und Cupra-Abstimmung klingt der Formentor kerniger als beispielsweise im Komfort-Modus.

Mehr Power für den Formentor VZ

Ach ja: Mehr Power gibt es natürlich ebenfalls, wenn vorerst auch nur für die VZ-Version mit ab Werk 310 PS und maximal 400 Newtonmeter starkem Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenziner. Per Zusatzsteuergerät gelingt ein Sprung auf 373 PS und höchstens 487 Newtonmeter, wovon natürlich die Fahrleistungen profitieren. Der Null-auf-Hundert-Sprint gelingt im Allradler nun eine halbe Sekunde schneller, und zwar in 4,4 statt 4,9 Sekunden. Topspeed-seitig bleibt es bei den elektronisch begrenzten 250 km/h.

Fazit

Als einer der ersten Tuner bietet JE Design ein Komplett-Paket für den Cupra Formentor an. Mehr Breite, mehr Tiefgang, mehr Sound und mehr Power sind ebenso möglich wie größere Räder. Ob die Breitbau-Optik gefällt, muss jeder selbst entscheiden. Die Preise für die Komponenten erscheinen fair.