Selten rücken top gepflegte Porsche-Klassiker so eng mit einem Breitbau-McLaren oder Ferraris mit goldenen Felgen zusammen, wie auf der Essen Motor Show. Vom ersten bis neunten Dezember steigt dieses Jahr im Pott das PS-Festival und schon am ersten Wochenende strömten mehr als 130.000 Tuning-Fans in die Hallen. Neben Sportwagen, die sich so tief auf den Asphalt ducken, dass selbst das Niveau der privaten TV-Sender keinen Platz mehr darunter findet, sind auch zahlreiche Zubehör-Hersteller vor Ort. BBS, Brabus, H&R oder KW automotive, um nur einige zu nennen. Zudem sind die Marken Mercedes, Porsche, Renault und Skoda am Start – etwa mit der Deutschlandpremiere des Kodiaq RS.

Hoonitruck von Ken Block Neues Spielzeug für Gymkhana Ten

Felgen, Folie, breite Karren

Der Fokus liegt in Essen aber natürlich auf den Tunern. Neben den renommierten Tuning-Schmieden wie JP Performance, Liberty Walk, Simon Motorsport oder Sidney Industries sind auch zahlreiche Privatpersonen mit ihren Unikaten vertreten. Extravagante Felgen, farbenfrohe Folierungen und Kotflügel so breit wie normale Autos lang – ein bisschen Zeit muss man schon mirbringen, wenn man sich alles anschauen möchte. 16 Euro sollten Sie übrigens auch mitbringen, denn so viel kostet ein Ticket für die 51. Auflage der Tuning-Messe.

Foto: Christoph Kragenings Selten hat ein VW Arteon so böse ausgesehen, wie dieser.

Einige Favoriten unter den Exponaten lassen sich meistens ausmachen. So sind Golf GTI-Modelle, BMW M2,3,4,5,6, Ford Mustang oder Nissan GT-R immer eine sichere Bank. In diesem Jahr haben es die Tuner sogar geschafft, ein vergleichsweise biederes Modell wie den VW Arteon nach Spektakel auf vier Rädern aussehen zu lassen. Und – wir wollen noch nicht zu viel verraten – aber Batman war auch da. Nicht mit dem Batmobil, das wäre ja verrückt. Natürlich mit seinem Lamborghini, denn der ist viel dezenter.