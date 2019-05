FighteR und GTI Aurora VW-Azubis bauen Wörthersee-Gölfe

Schnell, laut, spektakulär und digital – so lautete die Marschrichtung für die Azui-Projektautos für das VW Golf GTI-Treffen 2019 am Wörthersee. Herausgekommen sind die Modelle Golf Variant FighteR und Golf GTI Aurora.

Der VW Golf GTI Aurora ist mit modernster Technik ausgestattet. Zusätzliche Displays in der Mittelkonsole zeigen dem Fahrer Motor- und Fahrzeugdaten, die besonders auf Rennstrecken nützlich sind. Der Beifahrer kann zeitgleich alles auf einem Tablet-PC mitverfolgen, über das er auch das 3.500 Watt starke Soundsystem steuern kann.

Angetrieben wird der VW Golf GTI Aurora von einem auf 380 PS leistungsgesteigerten Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenziner, der an ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe gekoppelt ist. Das GTI-Unikat ist in den Farben Nardograu und Deep Black Perleffekt (im Heckbereich), sowie der Unikat Akzentfarbe Mint-Grün lackiert. Das Bodykit mit Heckdiffusor und sämtliche Zierelemente wurden von Hand lackiert.

Allrad-Kombi wird Safety-Car

Zweites Showcar ist der FighteR auf Basis eines VW Golf Variant R 4Motion. Der Allrad-Kombi wird von einem auf 400 PS erstarkten Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenziner befeuert. Auch hier verteilt ein Siebengang-DSG das Antriebsmoment. Zum Hingucker machen den FighteR die dicken Kotflügelbacken vorne und hinten. Satte sechs Zentimeter wurden an beiden Achsen aufgetragen.

Weil der FighteR nach dem Wörtherseeevent als Safety-Car auf Rennsportevents am Sachsenring eingesetzt werden soll, trägt der Kombi eine Dachlicht-Signalanlage und Frontblitzer im Kühlerschutzgitter. Das Unikat hat eine Glanzlackierung in der Grundfarbe Kristallsilber und Nardograu, Designfarben sind Misanorot und Pianoschwarz.

Eyecatcher ist eine 360-Grad-Kamera, die auf dem Dach des FighteR installiert ist. Mit ihr wurde vorab eine schnelle Runde auf dem Sachsenring aufgezeichnet, die man sich während des GTI-Treffens am Wörthersee im Fahrzeug anschauen kann – mit integrierter VR-Brille. Der Innenraum des FighteR wurde komplett bis in den Kofferraum mit Alcantara mit roten Ziernähten ausgeschlagen. Alcantara findet sich auch an den Sitzen und in den Türtafeln. Akustisches Highlight ist ein speziell für dieses Einzelstück angefertigte Soundsystem.