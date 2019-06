Hennessey Maximus 1.000 Jeep Gladiator erhält Hellcat-Motor

„Willst du was auf Leistung bringen, muss erst der Kompressor singen“: So oder so ähnlich könnte ein Werbeslogan von Hennessey Performance lauten, falls die texanische Tuning-Company überhaupt Werbung nötig hätte. Dass dem nicht so ist, liegt vor allem an den immer heftigeren Umbauten, die stets großen medialen Widerhall finden. Auch beim Hennessey Maximus 1.000 ist das globale Medienecho nicht zu überhören. Das hat Gründe – einer von ihnen ist ein singender Kompressor.

Hellcat-Motor mit 1.014 PS und 1.265 Nm

„Der Name des Autos sagt exakt, worum es geht: Wahnwitz auf vier Rädern“, sagt John Hennessey. Wobei das eher zahm übersetzt ist, der Firmengründer spricht im Wortlaut von „badassery on 4 wheels“. Genau darum handelt es sich bei diesem Jeep Gladiator tatsächlich, schließlich presst Hennessey den 6,2-Liter-V8-Kompressor des Dodge Challenger Hellcat in den Bug des Pick-ups. Und optimiert parallel die Elektronik des Triebwerks und installiert neue Kabelbäume, einen anderen Kühler sowie ein durchlässigeres Kraftstoffsystem.

Lohn der Mühen sind 1.014 PS und ein maximales Drehmoment von 1.265 Newtonmetern. Mit dieser Urgewalt muss ein Acht-Gang-Automatikgetriebe klarkommen, und für Stimmgewalt sorgt eine Edelstahl-Auspuffanlage.

Der Hennessey Maximus kostet 200.000 Dollar

Könnte man jetzt noch meinen, Hennessey optimiere des Jeep Gladiator für die Rennstrecke, beweisen die weiteren Maßnahmen des Tuners das Gegenteil. Damit er sich abseits befestigter Wege möglichst wohlfühlt, bekommt er nicht nur ein Offroad-Fahrwerk mit 15-Zentimeter-Höherlegung, sondern hauseigene 20-Zoll-Felgen mit Schlechtwege-Bereifung von BF Goodrich. Neu sind außerdem die Stoßstangen – vorne mit Kuhfänger – und die LED-Leuchten, von denen vor allem jene auf dem Dach sogar den dunkelsten Wald in ein von Flutlicht erhelltes Stadion verwandeln dürften.

24 Maximus-Exemplare wird Hennessey insgesamt bauen, jeweils zwei in den kommenden zwölf Monaten. Man darf davon ausgehen, dass die Texaner die Kleinserie komplett abverkaufen werden – trotz des Preises von 200.000 Dollar (aktuell knapp 180.000 Euro) pro Stück.

Hennessey Performance 1/3 Hennessey Performance verpasst dem Jeep Gladiator den Motor des Dodge Challenger Hellcat. Hennessey Performance 1/3 Hennessey Performance verpasst dem Jeep Gladiator den Motor des Dodge Challenger Hellcat. Hennessey Performance 2/3 Der Offroad-Pickup leistet danach 1.014 PS und verteilt maximal 1.265 Nm auf alle vier Räder. Hennessey Performance 3/3 Alle anderen Tuningmaßnahmen verbessern die Geländegängigkeit des neuen Jeep-Modells.

Fazit

Ist ein Auto wie der Hennessey Maximus 1.000 absurd? Auf jeden Fall! Sollte man den Tuner verteufeln, weil er solche Autos baut? Auf keinen Fall! Wenn jemand auf diese Weise über die Stränge schlagen darf, dann die PS- und Kompressor-Fetischisten aus Sealy, Texas. Bitte mehr davon – aber da machen wir uns keine Sorgen.