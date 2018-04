Normalerweise sollten vor der Abfahrt lediglich die Passagiere und der Fahrer angeschnallt sein. Dass es aber auch anders geht, zeigt ein von der GTÜ veröffentlichtes Foto, das bei einer Hauptuntersuchung entstanden ist. Zu sehen ist darauf eine doppelt angegurtete Batterie. Doppelt im Sinne von „Mit zwei Gürteln vom Herren-Ausstatter“. Der Grund: Ein defekter Befestigungsmechanismus. Bei der festgeschnallten Batterie handelt es sich um einen von vielen kreativen Reparaturversuchen, die die Prüfingenieure während ihrer Arbeit zu sehen bekommen. Bei nicht wenigen bleibt der Betrachter mit offenem Mund und ratlosem Blick zurück.

Foto: GTÜ Undichter Hydraulikzylinder? Kein Problem. Bevor es ne Sauerei gibt, einfach mal ne Pfanne unter den Karren spannen.

BMW 3er mit Wohnungslichtschalter

So wurde zum Beispiel in einem BMW 3er vom Besitzer kurzerhand ein Wohnungslichtschalter als Ersatz für das Zündschloss angebracht. Ausgefallene Lösungen lassen sich auch im Bereich des Unterbodens diverser Fahrzeuge finden. Dabei wird auch auf Küchengeräte oder Handschuhe zurückgegriffen. Damit aber nicht genug der Kuriositäten. Der Fahrer eines Seat Marbellas führte den Prüfern einen besonders schick bestückten Radkasten vor – in ihm gedeihte ein zartes Pflänzchen. Glücklicherweise wird Einfallsreichtum von den Prüfern nur in den seltensten Fällen honoriert. So kommt auch der Fahrer eines Lamborghini LM002 mit seinen Reparaturkünsten aus Kugelschreibermine, Benzinschlauch und Rohrschellen nicht weit. Da schießt einem doch direkt „McGypher“ in den Kopf.

Man sollte nicht glauben, welche Gegenstände sonst noch zur Pfusch-Reparatur benutzt werden. Von der Grill-Pfanne über den Handschuh bis hin zu Plastiktüte und Blumendraht. Der Fahrlässigkeit sind offenbar keine Grenzen gesetzt. Doch die Prüfer weisen die Hobby-Schrauber dann zum Glück doch in ihre Grenzen. In unserer Bildergalerie haben wir für Sie die verrücktesten Geschichten aus den GTÜ-Hauptuntersuchungen zusammengefasst.