M Performance Parts für das BMW 2er Gran Coupé Sport-Ausrüstung direkt zur Premiere

Stufenheck, Frontantrieb, elegante Dachlinie: BMW hat gerade sein neues 2er Gran Coupé vorgestellt. Nur wenig später schieben die Bayern die M Perfomance Parts nach. Damit lässt sich das viertürige Coupé auf noch mehr Athletik individualisieren.

Für Spaß im Rückspiegel des Vordermanns soll der Frontgrill in schwarzglänzender Mesh-Optik sorgen, hinzu kommen Karbon-Außenspiegelkappen. BWM betont, dass sämtliche Karbonteile in Handarbeit entstehen. Für das Heck gibt es einen schwarzglänzenden Heckspoiler, der den Auftrieb im hinteren Bereich des Fahrzeugs reduziert. Außerdem sind ein schwarzer Modellschriftzug und Edelstahl-Endrohrblenden mit Titan-Außenrohr und Karbonummantelung im Angebot. Ein sogenanntes Dia-Set gibt 2er-Gran-Coupé-Besitzern die Möglichkeit, die LED-Türprojektion auf Bekenntnisse zu dynamischem Fahren und M Performance zu ändern. Außerdem als Zubehör zu haben: ein Schlüssel-Etui aus Alcantara und Karbon sowie Räder-Taschen.

BMW Extradick: Alcantara-Sportlenkrad von M Performance.

Auffälliges Lenkrad

Auch der Innenraum des neuen 2er Gran Coupés lässt sich mit M Performance Parts auffrischen. Am auffälligsten ist das extradicke M-Performance-Lenkrad. Dessen Alcantara-Überzug ist unterfüttert, außerdem sind die Daumenauflagen größer als in der Serie. Den Sport-Look unterstreichen eine rote Zwölfuhr-Markierung und eine Lenkradblende aus Karbon und Alcantara. Die silbergraue Kreuzstichnaht am Lenkradkranz ist Handarbeit. Die Chrom-Oberfläche der Schaltpaddle tauscht die M-Performance-Abteilung auf Wunsch gegen ein Karbongewebe. Bei allen Varianten mit Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe oder Achtgang-Automatik sind die Lenkrad-Schaltpaddles entweder Serie oder gegen Aufpreis bestellbar. Für die Füße gibt es Fußmatten mit M-Performance-Schriftzug, M-Fähnchen, Kontrastziernaht und einer Einfassung in Lederoptik.

BMW Edelstahl-Endrohr mit Titan-Außenrohr und Karbon-Ummantelung.

Bessere Bremsen

Für eine bestmögliche Verzögerung sowie verbesserte Standfestigkeit kann die M-Performance-Bremsanlage mit rot lackierten Bremssätteln sorgen. Die im Vergleich zur Serie vergrößerten Bremsscheiben sind gelochte und innenbelüftete Leichtbau-Konstruktionen.

Große Räder mit eigenständigen Felgen gibt es natürlich auch von M Performance. Zum Beispiel sind zwei Komplettradsätze in 18 und 19 Zoll im Angebot: ein 18-Zoll-Schmiederad mit Y-Speiche „Styling 554 M“ (auch als Winterrad) und ein 19-Zoll-Doppelspeichen-Rad „Styling 555 M“. Die Dimension 18-Zoll ist mattschwarz lackiert, 19-Zoll bekommt für einen Bicolor-Look noch eine mit mattem Klarlack überzogene Glanzdrehung. Wer ein 18-Zoll-Bicolor-Rad für den Winter möchte, kann sich die grau lackierte Doppelspeichen-Ausführung „556 M“ anschauen.

Die neuen M Performance Parts gibt es ab Marktstart des 2er Gran Coupé im März 2020, die Preise sind noch nicht bekannt.

Fazit

Ein bisschen sportlicherer Look innen und außen, Sport-Endrohre und bissigere sowie standfestere Sportbremsen: Wer diese Art von Individualisierung ab Werk mag, dem hilft BMW. Auch wenn M Performance Parts bisher nicht gerade günstig waren, so könnten sie im Gegenzug wertsteigernd oder wiederverkaufsfördernd wirken.