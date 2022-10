Wir verwenden Ihre E-Mail Adresse, um Ihnen Angebote zu ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen aus unserem Haus anzubieten. Sie können diesen Dienst jederzeit mit dem in der E-Mail befindlichen Abmeldelink beenden oder der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen unter motorpresse@datenschutz.de.

Manhart MH2 560 560 PS für den BMW M2

Tuner Manhart kündigt seinen ersten Aufschlag für den neuen M-Sportler an. Die Nomenklatur deutet auf 100-Zusatz-PS hin.

Mit dem neuen M2 hat BMW bei den Kompaktsportlern ein Zeichen gesetzt. Der S58-Dreiliter-Reihensechszylinder leistet dank Biturbo-Aufladung satte 460 PS und stellt 550 Nm bereit, die einzig und allein auf die Hinterräder wirken.

Bis zu 560 PS

Wie viel Potential aber tatsächlich im S58 steckt, will Tuner Manhart mit dem Manhart MH2 560 zeigen, den die Wuppertaler derzeit vorbereiten. Bereits im Vorfeld der Premiere kündigt der Tuner bis 560 PS Leistung sowie ein auf 650 Nm angehobenes Drehmomentmaximum an. Flankierend zur Leistungssteigerung aus der Blackbox stehen neue Abgaskomponenten bereit. Kommen werden eine Edelstahl-Abgasanlage mit Klappensteuerung und Downpipes, mit oder ohne Katalysator. Ein mit einem 200-Zellen-Kat bestücktes Otto-Partikel-Filter-Ersatzrohr und wahlweise 4 x 100 mm Carbon oder Keramik beschichtete Endrohre werden ebenfalls erhältlich sein.

Um das Leistungsplus auch in mehr Fahrdynamik umzusetzen, rüstet Manhart den M2 mit einem neu abgestimmten Gewindefahrwerk oder Tieferlegungsfedern aus. Bei der Felgenoptimierung erfolgt der bewährte Griff ins eigene Teile-Regal. Unter das M2-Blech wandern so Manhart Concave One Felgen im schwarzen Finish.

Das Carbon-Exterieur umfasst eine Carbon-Frontschürze, einen Carbon-Heckspoiler, Carbon-Seitenschürzen, Carbon-Aero Flicks vorne und hinten, einen Carbon-Dachspoiler und einen neuen Carbon-Heckdiffusor mit mittigem Licht zwischen den vier Endrohren.

Manhart Manhart schärft auch die Optik mit neuen Carbon-Anbauteilen nach.

Wie immer bei Manhart ist der MH2 560 mit schwarzer Grundlackierung im Kombination mit einem goldfarbenen Klebedekor zu bekommen.

Fazit

BMW hat den M2 mit 460 PS schon üppig bestückt, Manhart legt aber nochmal 100 PS drauf. Upgrades gibt es auch beim Fahrwerk sowie der Optik.