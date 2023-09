Viele Showcars auf der Basis der sechsten Generation des Ford Bronco zitierten das originale Modell aus den 1960er-Jahren. Ab Ende 2023 soll der Retro-Bronco in geringer Stückzahl ebenfalls bei deutschen Fordhändlern zu kaufen sein. Allerdings nur in der kleineren Motorisierung des Bronco EcoBoost mit 2,7-Litern Hubraum, 335 PS und 563 Nm. In Überseh gilt der 3.0-Liter starke Raptor mit über 400 PS als Topmodell. Daher setzt Manhart dem Raptor in Deutschland ein Denkmal und baut selbst zehn limitierte Raptoren: den Manhart BC 400.