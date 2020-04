Manhart Toyota Supra GR 450 Kannst du Z4, dann kannst du auch Supra

Wenn man sich eh schon um das Tuning von BMW-Motoren kümmert, ist es egal, ob dieser in einem BMW steckt oder einem Auto einer anderen Marke. Da der Toyota Supra technisch weitestgehend mit dem BMW Z4 identisch ist, ist es auch für Tuner ein Leichtes, die Tuning-Komponenten an die Supra zu adaptieren.

Per Software auf 450 PS

In der Variante mit dem drei Liter großen Reihensechszylinder rollt der Supra bereits mit 340 PS und 500 Nm aus dem Showroom. Wenn Manhart sein Zusatzmodul zur Motorsteuerung einsteckt, werden daraus 450 PS und 650 Nm. Die Maximalleistung verleiht dem Manhart Supra dann auch seinen Namen – GR 450. Ergänzend zur Motorsteuerung verbaut Manhart noch einen Edelstahl-Endschalldämpfer mit Klappensteuerung. Dessen Abgas-Endrohrblenden sind entweder in Schwarz oder mit Carbon-Ummantelung erhältlich. Zudem gibt es ergänzend eine Downpipe, wahlweise mit 300-Zellen-Katalysator oder für den Export und Motorsport-Einsätze ohne Kat, sowie ein Ersatzrohr für den Ottopartikelfilter. Dazu passende Software-Steuerungen erlauben es dem Piloten, die Abgasklappe frei über Tasten am Lenkrad zu kommandieren.

Sportfahrwerk und Design-Streifen

Für ein Plus an Fahrdynamik schraubt Manhart aber auch am Fahrwerk des Supra herum. Der Kunde kann zwischen Tieferlegungs-Federn von H&R oder einem Gewindefahrwerk von KW wählen, das von Manhart speziell auf den GR 450 abgestimmt wurde.

Im Bereich optisches Tuning zeigt sich Manhart zurückhaltend. Ein Dekorfolien-Satz bringt dem Supra verschiedene Zierstreifen und Akzentlinien in Rot. In die Radläufe packt Manhart Concave One-Leichtmetallfelgen. Die Doppelspeichen-Räder besitzen ein sportlich-edles Finish in "Diamant poliert" und vorne die Dimensionen 9x20 Zoll sowie hinten 10,5x20 Zoll. Alternativ ist die Concave One auch in Glanzschwarz oder Mattschwarz erhältlich. Die aufgezogene Bereifung misst 265/30 ZR20 und 285/30 ZR20.