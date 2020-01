Mercedes G-Klasse von Performmaster 260 km/h schnelle Dampfwalze

So ein G 63 geht ja nicht mit wenig Leistung in Kundenhand über. 585 PS und 850 Newtonmeter drückt die stärkste G-Klasse aus ihren acht Brennräumen. Nicht genug, findet Tuner Performmaster und stärkt den kantigen Geländewagen so, dass das Leistungsgewicht von 4,37 auf 3,18 kg/PS plumpst.

Topspeed von 220 auf 260 km/h erhöht

Mit einer kleinen Tuningbox, die parallel zum Seriensteuergerät arbeitet, größeren Verdichtern und verstärkter Axiallagerung steigt die Leistung des biturbogeladenen Achtzylinders auf 805 PS. Das maximale Drehmoment klettert in den vierstelligen Bereich auf 1.020 Newtonmeter. Auf der anderen Seite fällt die Dauer für den Imagespurt. Der über 2,5 Tonnen schwere G soll nach dem Tuning in 3,9 statt in 4,5 Sekunden von null auf 100 km/h brezeln.

Damit macht der G 63 von Performmaster sogar waschechten Sportwagen Konkurrenz. Ein 522 PS starker AMG GT S beschleunigt nur minimal schneller (3,8 Sekunden), der Standard-GT einen Tick langsamer (4,0 Sekunden) auf Landstraßentempo. Beide sind gut 900 Kilogramm leichter als der G 63, der es auf ein Leergewicht von 2.560 Kilogramm bringt. Über die Autobahn soll die getunte G-Klasse mit bis zu 260 km/h pflügen. Der G 63 schafft geradeaus maximal 220 km/h.

Momentan belässt es Performmaster bei dem Leistungsupgrade. Anbauteile sind noch nicht geplant. Nach dem Tuning-Update bleiben alle Motorschutzfunktionen des Vierliter-V8 erhalten. Performmaster verspricht, wie üblich bei seinem Chiptuning, eine umfassende Motor-Getriebe-Garantie zu gewähren. Für bis zu 24 Monate oder 100.000 Kilometer ab Einbau – und im Schadensfall ohne Betragsobergrenze und Nachweispflicht eines Kausalzusammenhangs.