Andreas Of

Icon aus Kalifornien hat Tesla-Technik in einen Mercury von 1949 eingebaut. Der US-Oldtimer wird mit über 400 PS zu einem ziemlich starken Elektroauto und soll dank 85-kWh-Akku rund 300 Kilometer weit fahren. Bilder und Infos hier.

Die kalifornische Firma Icon, bisher vor allem für neue Technik in alten Geländewagen bekannt, hat einen 1949er Mercury auf Elektrotechnik umgebaut. Den elektrischen Antriebsstrang für den äußerlich etwas angeranzten Oldtimer entwickelte Icon zusammen mit Stealth EV. Der 85-kWh-Akkupack kommt von Tesla aus Freemont, 340 Meilen nördlich vom Icon-Firmensitz in Los Angeles.

Reichweite 240 bis 320 Kilometer

Nach dem Umbau hat der Mercury anstelle des Automatikgetriebes einen 403 PS starken Elektromotor, der über eine eigens angefertigte Kardanwelle 637 Newtonmeter an die Hinterachse schickt. Die Höchstgeschwindigkeit ist mit 120 mph (193 km/h) angegeben, die Reichweite mit etwa 240 bis 320 Kilometern. Die Akkus sind unter anderem im Motorraum platziert – dort erinnert die Anordnung der Technik optisch an einen V8 mit Edelbrock-Tuning.

Hinter dem Kennzeichen hat Icon einen CHAdeMO-Schnellladeanschluss platziert. Der Anschluss für Tesla-Supercharger sitzt hinter der Tankklappe. Die Hochvolt-Kabel sind nicht etwa orange ummantelt, sondern optisch in etwa so umwickelt, wie man das 1949 getan hätte. Was der Umbau kostet und ob es bei einem Einzelstück bleibt, ist unbekannt.