Wer kennt sie nicht, die sprichwörtliche Spitze des Eisbergs? Und wer hätte gedacht, dass ausgerechnet ein Crossover-Modell das Auto sein soll, mit dem man bis an besagte Spitze fahren könnte? Mehrheitlich sehen Fahrzeuge aus diesem Segment zwar nach jeder Menge Abenteuer aus, kapitulieren aber bereits bei Matsch und grobem Schotter. Da ist dieses Concept Car für den Tokyo Auto Salon 2019 schon eine andere Nummer.

Nissan Juke Nismo RSnow Keine Angst, der will nur spielen!

Nissan Juke mit Kettenantrieb

Die fett ausgewölbten Radkästen verdienen ihren Namen in diesem Fall überhaupt nicht, denn Nissan verpasst dem kleinen Juke als Adventure Concept 4 x 4-Antrieb per Kette. Die Scheinwerfer werden dramatisch hinter Gitter gepackt, ein massiver Dachgepäckträger inklusive LED-Lichtleiste schafft Platz für das Polar-Expeditions-Equipment. Und als ob der Juke auf Ketten nicht schon schrill genug wäre, hat man sich für ein giftiges Grün als Akzentfarbe entschieden.

Spekulationen über ein mögliches Serienmodell können wir uns in diesem Fall an den Hut stecken. Für mehr als staunende Blicke auf der japanischen Messe wird das Schneemobil kaum sorgen. Auch nicht in Zukunft. Für den Fall, dass Sie jetzt auf den Geschmack gekommen sind, seit diesem Sommer steht die frisch geliftete Version des Standard-Juke beim europäischen Händler. Den gibt es ab 16.490 Euro und damit dürfte er preislich wohl deutlich attraktiver sein, als sein in Ketten gelegter Bruder.