Novitec N-Largo Ferrari 812 Superfast Mit dicken Backen und 345 km/h Vmax

Unter dem Label N-Largo baut Novitec schon für verschiedene Sportwagen Breitbaukits, die für eine spektakuläre Optik sorgen. Jüngster Spross der N-Largo-Familie ist der Ferrari 812 Superfast.

Breite wächst vorne um 7, hinten um 14 Zentimeter

Das neue Karbon-Kleid für den Italiener hat Designer Vittorio Strosek realisiert. Mit einem Gardemaß von nun 2,11 Meter übertrifft der N-Largo die Serienversion in der Breite um 14 Zentimeter an der Hinterachse. Vorne beträgt das Breitenwachstum sieben Zentimeter. Die Kotflügelverbreiterungen an allen vier Radläufen wurden nahtlos mit der Serienkarosserie verbunden. Unter den dicken Kotflügelbacken entstand Platz für die hauseigenen NF 10 NL-Leichtmetallräder mit extrem konkav geformtem Radstern mit fünf filigranen Doppelspeichen. Auf der Hinterachse kommen die Schmiedefelgen in der Dimension 12,5x22 Zoll mit Reifen der Dimension 335/25 zum Einsatz. Die vorderen Radläufe werden mit Felgen in der Dimension 10x21 Zoll sowie Reifen der Größe 275/30 bestückt.

Zwischen den ausgestellten Radläufen trägt der Superfast entsprechend eine schlanke Taille. Hier werden vertikale Barge-Boards, die den Fahrtwind zum Heck leiten, sowohl hinter den vorderen Radausschnitten als auch vor den hinteren Radhäusern platziert. Neu geformte Seitenschweller, die wahlweise in mattem oder hochglänzend versiegeltem Sicht-Carbon geordert werden können, sorgen für eine verwirbelungsfreie Führung des Luftstroms zwischen den Kotflügeln an Vorder- und Hinterachse. Natürlich wurden auch die Schürzen an Front und Heck auf die neuen Breitbau-Rahmenbedingungen angepasst. Die Frontschürze trägt zudem einen neuen Sicht-Karbon-Spoiler, der den Abtrieb erhöhen soll. Blenden aus Karbon finden sich auch an den Luftauslässen auf der Motorhaube sowie an den Außenspiegeln. Am Heck müssen sich ein großer Spoiler und die Schürze mit Diffusoreinsatz die Aufmerksamkeit teilen. Unauffällig wirkt da schon fast die Dachspoilerlippe.

Mit 840 PS auf bis zu 345 km/h

Für mehr Fahrdynamik legen kürzere Fahrwerksfedern den 812er um 35 Millimeter tiefer. Ein optionales Liftsystem an der Vorderachse hilft mit einer temporären Anhebung um 40 Millimeter über kleinere Schwellen schadenfrei hinweg.

Dickere Backen darf aber auch der 6,5 Liter große V12-Saugmotor machen. Neue Kennfelder für die Motorsteuerung sollen dem Triebwerk 840 PS und 751 Nm Drehmoment entlocken. Der Sprint von Null auf 100 km/h dauert mit diesem Tuning nur noch 2,8 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 345 km/h. Ergänzend kann noch eine Vierrohr-Sportabgasanlage mit und ohne Klappensteuerung sowie wahlweise aus Edelstahl oder Inconel montiert werden. neben dem Soundgewinn ist gegenüber dem Serienauspuff eine Gewichtsersparnis von bis zu elf Kilogramm möglich.

Novitec 1/21 Tuner Novitec weitet sein N-Largo-Angebot weiter aus. Novitec 1/21 Tuner Novitec weitet sein N-Largo-Angebot weiter aus. Novitec 2/21 Neu ist die Breitbauvariante für den Ferrari 812 Superfast. Novitec 3/21 Die Radlaufverbreiterungen aus Karbon lassen den 812 an der Voderachse um 7 Zentimeter in die Breite wachsen. Novitec 4/21 An der Hinterachse beträgt das Breitenwachstum sogar 14 Zentimeter. Novitec 5/21 Zwischen den dicken Radläufen wurden neue Seitenschwellerverkleidungen eingepasst. Novitec 6/21 Auf dem Heck sitzt ein großer Karbon-Spoiler. Novitec 7/21 Die Breitbau-Frontschürze wartet mit einem neuen Karbon-Spoiler auf. Novitec 8/21 Kürzere Fahrwerksfedern senken den 812 um 35 Millimeter ab. Novitec 9/21 Das Karbon-Diffusorelement im Heck ist beeindruckend. Novitec 10/21 In den Radläufen stecken hauseigene NF 10 NL-Leichtmetallräder mit extrem konkav geformtem Radstern mit fünf filigranen Doppelspeichen. Novitec 11/21 Vorne werden 21 Zöller montiert, hinten Felgen im 22-Zoll-Format. Novitec 12/21 Eine optimierte Motorsteuerungssoftware entlockt dem V12 840 PS. Novitec 13/21 Damit soll der 812 trotz Breitbau 345 km/h schnell sein. Novitec 14/21 Vorne fährt der N-Largo 275/30er Reifen spazieren. Novitec 15/21 An der Hinterachse sind 335/25er Walzen verbaut. Novitec 16/21 Zahlreiche Anbauteile können in verschiedenen Finishs geordert werden. Novitec 17/21 Eine Vierrohrabgasanlage sorgt für Sound und zusätzliche Leistung. Novitec 18/21 Zu haben ist sie mit und ohne Klappensteuerung sowie aus Edelstahl oder Inconel. Novitec 19/21 Vertikale Barge-Boards, die den Fahrtwind zum Heck leiten, wurden sowohl hinter den vorderen Radausschnitten als auch vor den hinteren Radhäusern platziert. Novitec 20/21 Den Innenraum individualisiert Novitec nach Kundenwunsch Novitec 21/21 Preise für das Tuning wurden nicht genannt.

Den Innenraum individualisiert Novitec nach Kundenwunsch.