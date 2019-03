AC Schnitzer beflügelt den BMW X4, und zwar mit Spoilerelementen für die Frontschürze, den Dachabschluss und den Heckdeckel. Gesamtpreis des Sets inklusive Montage, Lackierung und Eintragung: 3.118 Euro. Für den Export bieten die Aachener ein Spoilerschwert mit dem Namenszusatz „Racing“ an, das auf zwei Befestigungen auf der Heckklappe thront. Eine Schutzfolie für die Heckschürze und diverse AC Schnitzer-Schriftzüge für die Flanken sind ebenfalls im Angebot. Ein inklusive Einbau 1.135 Euro teurer Satz Fahrwerksfedern rückt die Karosserie um 20 bis 25 Millimeter näher an den Asphalt.

Räderwerk von 19 bis 22 Zoll

Beim Räderwerk ist die Auswahl groß; nicht wegen vieler verschiedener Designs, sondern wegen unterschiedlicher Größen. Wer vor allem die Alltagstauglichkeit im Blick hat, wählt das AC1-Design in Anthrazit oder zweifarbiger Ausführung in 8,5x19 Zoll samt 245/50er Bereifung. Das Rad gibt es auch noch eine Nummer größer, nämlich in 8,5x20 Zoll und 245/45er Gummi. Auch Mischbereifung ist möglich: Vorne 8,5x20 Zoll mit der Reifengröße 245/45 und hinten 10x20 Zoll mit der Dimension 275/40. Richtig gut sind die Radhäuser ausgefüllt, wenn das AC2-Rad in 22 Zoll und mit 265/30er Pneus rundum darin rotiert. Die Preise für die Komplettradsätze inklusive Michelin-Bereifung bewegen sich zwischen 3.974 und 5.619 Euro.

Natürlich beinhaltet das Programm auch Leistungssteigerungen, wenn auch hier das Angebot noch überschaubar ausfällt. Den M40d bringt AC Schnitzer per Elektronik von 326 auf 380 PS und von maximal 680 auf 780 Newtonmeter. Kostenpunkt: 3.719 Euro. Im Ausland beheimatete Kunden können für den X4 xDrive30d ein 3.784 Euro teures Leistungs-Upgrade von 265 auf 315 PS erhalten. Das Drehmoment-Maximum steigt in diesem Fall von 620 auf 705 Nm. Den Auspuff rüsten die Rheinländer jeweils mit Endblenden auf, die entweder in Carbon (863 Euro), in Schwarz (658 Euro) oder verchromt (555 Euro) daherkommen. Nur für M40i-Modelle ohne Ottopartikelfilter gibt es für 1.977 Euro eine Downpipe samt Sportkatalysator.

Für den Innenraum hält AC Schnitzer reichlich Aluminium bereit. Pedalerie, Fußstütze, Keyholder und iDrive-Controller werden mit dem Leichtmetall aufgehübscht.