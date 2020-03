Pontiac Aztek Offorad Abimelec Design Walter White hätte sich gefreut

Er taucht regelmäßig in Listen auf, die sich mit dem Aussehen von Automobilen befassen. Und dort ist er oft sogar ganz weit oben zu finden. Allerdings handelt es sich bei diesen Listen in den meisten Fällen nicht um die schönsten, sondern um die hässlichsten Autos der Welt. Um neutral zu bleiben, darf der Pontiac Aztek als stark polarisierend beschrieben werden.

Der amerikanische Automobilhersteller Pontiac produzierte den sogenannten Crossover-SUV von 2001 bis 2005. Um es seinen Kunden möglichst einfach zu machen, stand nur ein 3,4 Liter großer V6-Benzinmotor zur Wahl. Seine 188 PS und 285 Newtonmeter beschleunigen den 1,7 Tonnen schweren Amerikaner in elf Sekunden auf Tempo 100, bei 180 Kilometer pro Stunde ist Schluss. Insgesamt entließ Pontiac 115.322 Fahrzeuge des Typs Aztek auf die Straße. Das berühmteste von ihnen diente Bryan Cranston während seiner Rolle als Walter White in der TV-Serie "Breaking Bad" als Familienauto. Für den Aztek gab es ein Head-Up-Display und ein Heckklappenzelt inklusive Luftmatratze und im Fahrzeug eingebautem Kompressor.

Abimelec Design Die beiden Endrohre runden den sportlichen Auftritt des Pontiac Aztek gelungen ab.

Brachialer Auftritt in Walter White-Grün

Für alle Fans des SUV hat der mexikanische Designer und Photoshopkünstler Abimelec Arellano eine ganz spezielle Offroad-Version gezeichnet. Ok, den Aztek gab es bereits im Jahr 2003 als Rally Edition. Im Vergleich zur (über-)gezeichneten Version aus Mexiko wirkt dieser jedoch eher wie ein Schoßhündchen.

An Front und Heck fallen auf Anhieb die dicken Metallrohre in Form von Kuhfängern auf. Untermalt wird sein brachialer Auftritt von den gewaltigen Offroadreifen. Der Heckspoiler ist zwar groß, doch wirkt er eher wie eine aufgeklappte Klappe als ein aerodynamisches Anbauteil. Der Anblick der beiden dicken Auspuffendrohre tröstet über diesen optischen Mangel hinweg. Auf dem Dach findet sich ein Gepäckträger, der bei Nichtbenutzung zu einem Teil zusammengeschoben werden kann. In puncto Farbgebung hat sich Abimelec Arellano ganz offensichtlich an dem berühmten Walter White-Grün orientiert.

Umfrage 90 Mal abgestimmt Welcher Pontiac Aztek gefällt Ihnen besser? Das Original natürlich. Die Offroadversion. Das Original ist einfach nur hässlich. mehr lesen

Fazit

Hätte Pontiac vor rund 20 Jahren über die Zeichnung von Abimelec Arellano verfügt, hätten die Amerikaner bestimmt mehr vom Aztek verkauft.