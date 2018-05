Das Resultat der 3.748 Euro teuren O.CT Tuning-Kraftkur für den Porsche Macan Turbo macht bereits auf dem Papier Spaß: 528 PS und 710 Newtonmeter. Damit das brachiale Drehmoment nicht nur zu schwarzen Streifen auf dem Asphalt führt, sondern den Zuffenhäuser in 4,0 Sekunden bis Tempo 100 katapultiert, musste unter anderem die Getriebesoftware angepasst werden.

Macan Exclusive Performance Edition In Handarbeit verfeinert

Auch ohne Performance Turbo-Leistung

Wer nicht gerade die „Performance-Version“, sondern nur die 400 PS und 550 Newtonmeter starke Basis-Turbo-Version des Porsche Macan zur Hand hat, muss jedoch nicht Trübsal blasen. So bietet O.CT Tuning hier eine zweistufige Leistungsanpassung an. Die erste Stufe treibt für 3.215 Euro die Leistung bereits auf 455 PS und 630 Newtonmeter. „Investiert man zusätzlich noch in eine von O.CT Tuning entwickelte Sportabgasanlage, sind in der Stufe 2 die 528 PS beziehungsweise 710 Nm wie beim leistungsgesteigerten Turbo Performance machbar“, heißt es seitens der sowohl im österreichischen Lustenau als auch im schweizerischen Widnau beheimateten Firma. Der Preis für die letzte Stufe: stolze 7.285 Euro.