Ferrari 488 GTB von RaceTools Bis zu 800 PS per Chip-Tuning

Chip-Tuner RaceTools bietet für den Ferrari 488 GTB drei Tuning-Leistungsstufen an. Maximal gibt die Blackbox 800 PS und satte 880 Nm an Drehmoment frei.

Ein Ferrari 488 GTB ist jetzt kein schwächlicher Sportwagen, sorgen doch serienmäßig immerhin 670 PS und 760 Nm Drehmoment aus einem 3,9 Liter großen Biturbo-V8 für reichlich Fahrdynamik. Der Achtender scheint aber noch mehr Potenzial zu haben.

Chip-Tuner RaceTools aus Mössingen bietet gleich drei Evolutionsstufen für den Ferrari 488 GTB an. In Stufe eins klettert die Leistung des Achtzylinders per neuer Software auf 778 PS und 840 Nm. damit soll der Sportwagen dann 343 km/h schnell sein. Die Kosten für das Steckmodul leigen bei 3.299 Euro.

Version zwei entlockt dem V8 dann schon 790 PS und lässt das maximale Drehmoment aif 870 Nm klettern. Als Höchstgeschwindigkeit werden 346 km/h genannt. Kostenpunkt für Stufe zwei: 3.449 Euro.

Wer 3.599 Euro in das Modul drei investiert, wird mit 800 PS und einem maximalen Drehmoment von 880 Nm belohnt. Die Vmax liegt in Stufe drei erst bei 348 km/h an.